Santi Maratea reveló de qué equipo era hincha y no es Independiente: “Era de…”

La de este jueves fue una jornada histórica para el fútbol argentino. Santiago Maratea finalmente dijo presente en las instalaciones de Independiente y oficializó, junto a Pepé Santoro, el lanzamiento de la colecta que ayudará al Rojo a sanear sus deudas.

En este contexto, el influencer marcó agenda en los principales programas deportivos. En una de sus tantas entrevistas, el joven habló con el programa Un buen momento de Radio La Red. Al ser consultado sobre cuál era el club de sus amores, Maratea dio una respuesta que sorprendió a los oyentes.

"Yo era hincha de River. Cuando me quise revelar contra la familia me hice hincha de Boca. Después le prometí a un amigo que si me hacía hincha de Racing, iba a salir campeón. Sucedió. Me hice hincha de Racing y salió campeón. Ahora soy de Independiente. La verdad que soy de Ezeiza, que es el club donde juego. Club de Fútbol Ezeiza, que queda en Tristán Suárez. Mi verdadero club es ese", manifestó.

Más tarde, Maratea ahondó en detalles sobre los motivos por los que cobrará tras su ayuda a Independiente: "Yo nunca hice un fideicomiso . El fideicomiso tiene una figura que se llama fiduciario. El fiduciario tiene la obligación de cobrar plata. Yo me enteré cuando hicimos el fideicomiso. Me parece buenísimo, no lo busqué por eso".

"Por otro lado, la verdad que yo tengo mucha responsabilidad por lo que estás haciendo. Todo el manejo de todo esto recae en mí, llegado el caso de que tenga que cobrar una plata por el laburo que hice me encanta, a mucha honra. Lo loco no es cuánta plata gane, lo loco es cómo yo llegué a ser un fiduciario". sentenció Maratea.