Santi Maratea reconoció que cobrará plata por la colecta para Independiente: el motivo y cuánto ganará

Santiago Maratea dijo presente en el programa de Un buen Momento, programa de Radio La Red. Luego de haber lanzado oficialmente la colecta para ayudar a Independiente a sanear su deuda, el influencer expresó el motivo y la cifra que ganará por su ayuda a la institución de Avellaneda.

Para comenzar, en su diálogo con Marcelo Palacios y compañía, manifestó: "Yo nunca hice un fideicomiso . El fideicomiso tiene una figura que se llama fiduciario. El fiduciario tiene la obligación de cobrar plata. Yo me enteré cuando hicimos el fideicomiso. Me parece buenísimo, no lo busqué por eso".

"Por otro lado, la verdad que yo tengo mucha responsabilidad por lo que estás haciendo. Todo el manejo de todo esto recae en mí, llegado el caso de que tenga que cobrar una plata por el laburo que hice me encanta, a mucha honra. Lo loco no es cuánta plata gane, lo loco es cómo yo llegué a ser un fiduciario". añadió Maratea.

En horas del mediodía, cuando el proyecto fue oficializado, Santiago explicó el porcentaje que le corresponde cobrar: "Lo que yo me llevaría, si querés mal informar, es un cinco porciento que ni siquiera es todo para mí. Es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso. Ya hacerlo salen miles de dólares".

"Esta explicación se las estoy dando a los hinchas. Si a ellos les parece que es correcto que se paguen los costos, entonces se pagarán. Acá nadie está obligado a nada. El que confía, que confía, yo siempre respeto esa confianza que la gente me da", sentenció el influencer, quien no aclaró el monto total que irá a sus arcas de ayudar a Independiente.