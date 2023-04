La “dura” respuesta del DT del United sobre la chance de que Garnacho vaya al Mundial Sub 20: “La verdad que…”

Luego de la rápida interacción de Chiqui Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino, finalmente el Mundial Sub 20 se desarrollará en Argentina. Las diferentes zonas ya fueron sorteadas, en un evento desarrollado en Zurich (Suiza) y solamente resta que los diferentes seleccionados confirmen la lista de buena fe.

En este contexto, Javier Mascherano se encontró con una mala noticia. El director técnico de la Selección argentina Sub 20 armó sus valijas y emprendió su viaje rumbo al continente europeo. Allí, el Jefecito pactó diferentes reuniones para tratar personalmente las situaciones de algunos futbolistas.

Uno de los temas puntuales que marcaron la agenda del viaje del exjugador de la Albiceleste, es el de Alejandro Garnacho. El futbolista del Manchester expresó en más de una ocasión su deseo de poder decir presente en el torneo, pero desde Manchester se muestran inflexibles en su postura.

Este jueves, luego del empate entre los Diablos Rojos y el Tottenham Hot Spurs por la 33ª fecha de la Premier League, Erik Ten Hag enfrentó los micrófonos y se refirió a la situación del argentino. "Va a volver mañana a entrenar parcialmente y veremos cuándo estará disponible para entrenar normalmente y cuándo puede volver a jugar partidos".

Para finalizar, al ser consultado sobre si la institución inglesa le permitirá a Alejandro Garnacho decir presente en el Mundial Sub 20, el neerlandés fue contundente: "No. La verdad que no lo veo".