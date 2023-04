La tremenda versión sobre la reacción de Zambrano tras su pelea con Benedetto: "Fue a su casa, tocó la puerta y..."

Pese a la victoria agónica por Copa Libertadores y el empate in extremis con Rosario Central, Boca atraviesa un mal 2023. Como si el plato no estuviese lleno con el funcionamiento del equipo, desde Perú reflotaron un problema que parecía haber quedado en el olvido. Bastante antes de la remontada que terminó en festejo del Torneo LPF 2022, Darío Benedetto y Carlos Zambrano tuvieron una pelea en cancha de Racing que puso patas para arriba al vestuario xeneize.

Aquel episodio causó gran revuelo en el fútbol argentino, ya que no es normal que dos compañeros se vayan a las piñas en el entretiempo de un partido. El 9 le pegó una trompada al ahora defensor de Alianza Lima, que respondió con manotazos que arañaron al delantero. Acto seguido, ambos lucieron sus marcas en el segundo tiempo del empate a cero en el Cilindro y fueron suspendidos por la dirigencia de Boca.

No obstante, en Perú revelaron otros detalles de cómo siguieron los días posteriores a la pelea: "¿Sabés cuándo Zambrano se ganó el respeto de sus compañeros? Cuando el Pipa Benedetto no fue a entrenar por dos días porque Zambrano lo fue a buscar a la casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos", aseguró el exfutbolista Francisco Bazán en el programa deportivo Erick y Gonzalo.

Luego, Paco Bazán siguió con una versión inédita de la pelea entre ambos jugadores de Boca: "La bronca fue así... discutieron en la cancha, entraron al túnel y se empezaron a insultar. Zambrano estaba atrás y Benedetto estaba adelante. Entonces él se da vuelta, lo agarra desprevenido y le mete la mano. La gente ahí separó y Zambrano como pudo lo arañó", relató sobre lo que pasó camino al vestuario en aquella noche de agosto.

Lejos de acabarse allí, Zambrano habría buscado al Pipa en su domicilio: "Pero en la semana fue a su casa, como hacen los machos, sin hacer mucha bulla [ruido], se presentó, tocó la puerta y plin, plin, plin. Listo. En silencio, como se tiene que hacer", disparó. En diciembre, el defensor no renovó su contrato con el Xeneize por diferencias con Hugo Ibarra.

Ocho meses después, el defensor peruano regresó a Alianza Lima, club de sus amores, donde fue clave para cortar la racha más negativa de la historia de la Libertadores: fueron 30 partidos sin ganar para el albiazul hasta la victoria ante Libertad en Paraguay. Por su parte, Benedetto está lesionado y no llegaría al superclásico ante River del domingo 7 de mayo.