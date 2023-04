El polémico "like" de un jugador de Boca a una gastada contra Benedetto

Darío Benedetto ha sido uno de los jugadores más apuntado por los hinchas de Boca. Su bajo rendimiento en los últimos partidos, provocó que la paciencia se termine y fue muy criticado, como también abucheado. Luego del partido con Estudiantes, la cuenta "gallardistamillonario" de Instagram compartió un meme sobre el nueve y provocó la reacción de un jugador xeneize.

La gastada a Benedetto.

En la gastada que cuenta con casi 60 mil me gusta, se puede ver a Benedetto tocando el acordeón con un texto que dice: "Entra un centro clarísimo al área para que el 9 la empuje abajo del arco. Bedenetto...". En cuestión de minutos la publicación se volvió viral y entre los "like" apareció uno que llamó la atención de todos, el de Gonzalo Morales.

El pibe, que tuvo protagonismo en el campeonato que ganó en la temporada pasada, hace rato que no tiene minutos en el primer equipo y lo hecho generó cierta polémica en el mundo Boca. De igual manera, se puede entender como un error del jugador que, sin querer, dejó el me gusta que hasta el momento sigue en el posteo y no fue retirado.

Gonzalo Morales.

En las últimas horas se confirmó que Benedetto sufrió "una lesión muscular grado 2", cuya traducción en una palabra es "desgarro" en el isquiotibial derecho. Pipa sufrió la lesión cuando transcurrían 28 minutos del segundo tiempo del partido por Copa Libertadores (2-1) ante el colombiano Deportivo Pereira. Pipa pidió inmediatamente el cambio y fue relevado por Luis Vázquez.

De esta manera Benedetto se suma a la nutrida nómina de lesionados que tiene el técnico Jorge Almirón, y que ya componían el zaguero paraguayo Bruno Valdez (lesión muscular grado 2/3 en el bíceps femoral izquierdo), Juan Ramírez (desgarro grado 2 del bíceps femoral izquierdo) y Luca Langoni (lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho).