La emoción de Mateo Retegui tras su semana soñada: "Simplemente..."

En el cierre de la jornada del sábado, Tigre recibió a Lanús en Victoria. Cuando todo indicaba que los equipos repartirían puntos, llegó el goleador del torneo para dejar los tres puntos en casa. Con un agónico gol de Mateo Retegui, el séptimo en lo que va de la Liga Profesional, el Matador venció al Granate por 2-1.

Post partido el Chapita, que viene de vivir una semana soñada tras su debut (con dos goles) en la Selección de Italia, enfrentó los micrófonos de TNT Sports y no ocultó su emoción tras el gran presente que le toca atravesar. El delantero se refirió a su primera experiencia en el Viejo Continente y, también, agradeció a todos los que lo ayudaron a lo largo de su carrera.

Para comenzar, Retegui manifestó: "Muy contento con lo que está pasando, agradecerle a Roberto Mancini y la agente que me ayudó. A Martínez, a toda la gente de Tigre, mis compañeros. Al principio no me tocó arrancar jugando en Estudiantes, después Talleres y acá en un hermoso club, que soy de la zona, pude encontrar mi lugar y estoy feliz. Agradecer a mi familia por ayudar y empujarme, a nunca bajar los brazos".

"Con humildad, todo llega. No fue difícil tomar la decisión. Estoy agradecido de representar a Italia. Esperemos volver pronto. Aprendí muchísimo con mis compañeros, cuerpo técnico. Con ganas de aprender, crecer y ser mejor persona", añadió la figura de Tigre.

Para finalizar Retegui, quien seguramente emigrará al fútbol europeo a mitad de año, sentenció: "Contento por lo que me está pasando. Es difícil explicar lo que siento. Me entrené para esto. Siempre apelé a estar al máximo nivel. Esperemos que sigan las buenas"