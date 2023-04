La entrevista inédita al Colo Barco con 10 años y hablando de Boca: "Es otro fútbol, ahí hay que..."

En el martes copero, donde Boca salvó la ropa en el noveno minuto de adición del complemento, fue Valentín Barco. El joven de 18 años tuvo su debut absoluto en Copa Libertadores y cumplió con creces. La rebeldía del Colo fue clave para que el Xeneize diera vuelta el marcador y se acomodara en el Grupo F de la Copa Libertadores.

Como si fuera poco, para coronar su gran presente, el lateral izquierdo forma parte de la nómina de jugadores preseleccionados por Javier Mascherano para defender los colores de la Selección argentina en el Mundial Sub 20, que tendrá lugar en suelo argentino. El próximo 8 de mayo, el DT dará la lista definitiva.

En este contexto, donde se convirtió en la tapa de todos los portales, se viralizó una inédita entrevista donde Barco, con apenas diez años, habla de Boca. Presentado en el audiovisual como "La atracción del Coloncito 2014", el ahora emblema del equipo de Jorge Almirón contó como fue que desembarcó en Brandsen 805.

“Estaba jugando en Riestra de chiquito y me vio el Negro Sánchez. Le decía a mi papá que me lleve a probar y cuando tenía 9 años me llevaron y quedé. Me vio jugar en Riestra un partido con Sportivo. Es lindo llegar a Boca, es otro entrenamiento. Ahí te hacen trabajar mucho físico y después fútbol en cancha de once. También me gusta jugar al fútbol reducido, está bueno”, comentó Barco a sus 10 años.

Para finalizar, sentenció: “Yo lo tomo igual a Boca, pero es otro fútbol. Hay que tocar y no es lo mismo que acá. Me llevo bien con mis compañeros, me tratan bien, me pasan la pelota y todo. En Boca es siempre el mismo grupo y ya están compitiendo, pero yo todavía estoy adaptándome al grupo. El año que viene sí voy a jugar. Este año el profesor me dijo que me tengo que adaptar al grupo”