La declaración de Oldrá que rompe la ilusión de los hinchas: "Godoy Cruz..."

Godoy Cruz y Lanús empataron 4-4 en el cierre de la 12ª fecha del torneo de la Liga Profesional. En un partido de locos, el Tomba supo reponerse ante un Granate que siempre estuvo en ventaja en el marcador. En el segundo partido de Daniel Oldrá como director técnico, tras el despido de Diego Flores, el Expreso sumó cuatro de seis puntos posibles.

El Gato dijo presente en conferencia de prensa luego del intenso partido que disputó su equipo en el estadio Malvinas Argentinas. El bombero del Bodeguero enfrentó los micrófonos y sorprendió al referirse a su futuro, utilizando una frase que lamentan los fanáticos del elenco mendocino.

Daniel Oldrá sentenció su futuro como DT de Godoy Cruz.

Al ser consultado sobre su futuro en el bando de suplente de Godoy Cruz, Oldrá fue contundente: "No me seduce dirigir. Les daremos el tiempo a los dirigentes para que piensen tranquilos. Sabemos que tenemos dos partidos duros en muy poquito tiempo. Pero no me seduce dirigir. Si siempre he tenido algo bueno, es que sé cuales son mis limitaciones".

"Yo sé bien lo que quiero y sinceramente Godoy Cruz merece otro entrenador para que los muchachos sigan mejorando. Hay un gran plantel, hoy mismo lo demostraron. Son un grupo muy muy unido y con muchos jóvenes. Hoy metieron una cuota de grandeza y mucho huevo", sentenció el Gato.