La “canchereada” de Chiqui Tapia tras la confirmación del Mundial Sub 20 en Argentina

El presidente de la la FIFA, Gianni Infantino, confirmó hoy a la Argentina como país anfitrión de la Copa Mundial Sub 20 que se realizará entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos, mientras el sorteo de los diferentes grupos se realizará el viernes en Zurich.



En este contexto, quien se refirió a la situación fue Claudio Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dijo presente en su cuenta de Twitter con una publicación al respecto. Con una particular frase, el dirigente campeón del Mundial de Qatar 2022 escribió: "Masterclass, como diría el piberío".

Masterclass, como diría el piberío uD83DuDE0EuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/L3LzleszVm — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) April 17, 2023

La decisión se produjo después de que la FIFA decidiese retirar al anfitrión original, Indonesia, el derecho a organizar el certamen, frente a la negativa del país asiático a recibir a la delegación de Israel. Tras conocerse ese episodio, Argentina presentó su candidatura a través de la AFA.

Por su condición de sede, Argentina podrá disputar un Mundial al que no había clasificado en el Sudamericano Sub 20 que se disputó en Colombia entre enero y febrero pasado. El equipo continuará al mando de Javier Mascherano, quien había renunciado al cargo de entrenador después de la eliminación en la primera ronda del torneo continental.



El excapitán argentino podrá contar en el Mundial con figuras como Alejandro Garnacho (Manchester United); Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Cagliari), Luka Romero (Lazio), Tiago Geralnik (Villarreal), Máximo Perrone (Manchester City), Nicolás Paz (Real Madrid) y Facundo Buonanotte (Brighton), algunas de ellas negadas por sus clubes para el Sudamericano.



El Mundial Sub 20 lo jugarán 24 países divididos en 6 grupos. Los clasificados son: Argentina, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Fidji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Nigeria, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay.