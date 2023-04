Turf: Una Talentosa y Modaccamo, dos proyectos que ilusionan

(por Fernando Gabrielli)

Los dos años Una Talentosa (Un Pionero) y Modaccamo (Legión de Honor) fueron los grandes ganadores de las dos carreras de productos disputadas hoy en el Hipódromo de Mendoza. La jornada se disputó sobre pista húmeda y contó con un marco de público aceptable (a pesar de haber estado lejos de generar una gran concurrencia). La polémica de la jornada se desató en la quinta del día (Clásico “Hechicero”) donde según el fallo del Comisariato Emperador Lake se impuso por ventaja mínima a Faraón. El punto es que la foto publicada para que el público pudiera comprobar la ventaja decretada no llego a convencer a muchos de los presentes (sobre todo a los allegados de Faraón). Desde nuestro punto de vista también se podría haber dado “puesta” (empate) y de esa manera no generar polémicas. Pero los comisarios vieron ventaja mínima y de esa forma dictaron el fallo. Más allá de la polémica la gente de Faraón estuvo sumamente medida en el reclamo y finalmente tuvo que aceptar la determinación.

PROYECTOS DE BUENOS CABALLOS

Una Talentosa obtuvo la segunda victoria consecutiva de su campaña en igual cantidad de salidas a la arena. La hija de Un Pionero se quedó con el Clásico “General Las Heras” luego de doblegar por dos y medio cuerpos a Yellow Gaga. La ganadora vino en la vanguardia desde el vamos. En los primeros metros lucho cabeza a cabeza con la debutante Isla María Madre. Luego, al ingresar al derecho, se encomendó al disco “controlando” la atropellada de su escolta (Yellow Gaga). Gran triunfo para la alazana de Omar González (su cuida) quien clavó las agujas en un tiempo de 1’ 2” 2/5 para diez cuadras de pista húmeda.

Modaccamo fue el mejor entre los potrillos del Clásico “Tomás Godoy Cruz”. El pupilo de Juan Olmos venció por cuatro y medio cuerpos al sanjuanino El Mentao en lo que fue la primera victoria de su campaña. Ganó fácil el alazán de la caballeriza Nueva Ilusión y dejó muy conforme a toda su barra. El hijo de Legión de Honor empleó un tiempo de 1’ 2” 2/5 para 1000 metros de pista húmeda (mismo registro que Una Talentosa).

Lo más destacada de estas victorias es que ambos potrillos son dos buenos proyectos de buenos caballos y ya comenzaron a ilusionar a los amantes de la actividad con sus buenas condiciones. Comenzó el proceso selectivo de los animales de la nueva generación en Mendoza y eso siempre es una gran noticia.

CUADREROS BRAVOS

Entre las cortas los ganadores más destacados fueron el ya mencionado Emperador Lake. A este sumó el veloz Es Académico, quien se impuso en la octava de la reunión (Clásico “Sr. Eduardo Di Blanco”).

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura fue para el experimentado jinete Cristian López quien obtuvo un buen doblete de victorias. Arrancó triunfando con Racconto en la tercera y finalizó con Modaccamo en el clásico. Gran doblete para uno de los mejores del medio.

LO QUE VIENE

La próxima reunión en la zona Cuyo se disputa el domingo que viene (23 de abril) en San Luis. Mientras que en Mendoza la actividad retornará el domingo 7 de mayo.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “RAPEL” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MR. TITO 58 A. Calderón

2° FIRST MONTAÑÉZ 61 S. Calderón 2 cpos

U° SASQUACHT 59 R. Argüello 4 cpos

No corrieron: (1) SOY DEL 3. Dividendo del Ganador: $ 1,10. Tiempo: 15” 4/5. Cuidador: J. Puebla. Stud: Los Hermanos. Candidato de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “EL CHOLO” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CHIMICHURRI 60 F. Gómez

2° PONIATOWKA 59 A. Miranda pczo

3° MALVÓN 61 M. Junco 2 cpos

U° CARLOS INRI 58 N. Aguirre cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,85. Dividendo de la Combinada: $ 19,10. Tiempo: 15” 1/5. Cuidador: A. Vergara. Stud: El Chueco. Sport de MDZ On Line.

3ra carrera

Premio: “VALENTINA” – (Extraoficial) – 400 metros

1° RACCONTO 58 C. López

2° TAQUÍN DORADO (*) 58 R. Argüello 1 ½ cpos

3° OBLIGADO 58 R. Becerra hocico

4° DOM MIRSILO 60 L. Escudero 1 ½ cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 13,10. Tiempo: 22” 3/5. Cuidador: J. González. Stud: Virgen de Guadalupe. Sport de MDZ On Line.

4ta carrera

Premio: “PEINTRE TRIOMPHE (2019)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RÍO FRANCO 55 F. Campos

2° PAY ALL 57 D. Ledesma 5 cpos

3° NUNCA DIGAS NEVER 59 D. Gómez ¾ cpo

4° RÁPIDOS REFLEJOS 59 C. López 11 ½ cpos

U° RAHUE 57 S. Quinteros 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,90. Dividendo de la Combinada: $ 10,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,30. Tiempo: 1’ 20”. Por: Interdetto y Bonjoy, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Cerrillos de Salta.

5ta carrera

Clásico: “HECHICERO” – (Extraoficial) – 430 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPERADOR LAKE 61 M. Junco

2° FARAÓN 58 R. Becerra v/mínima

3° SHOPPER PERSONAL 61 L. Escudero 1 ½ cpos

U° VIKINGO 58 M. Rojas 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ xx. Tiempo: 24” 1/5 (Récord). Cuidador: B. Pérez. Stud: Gonzalito. Candidato de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “SUGGESTIVE HONOR (2019)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PORCHY 55 F. Campos

2° CHOICE HERO 57 J. Gómez pczo

3° ERENOTZU 53 S. Quinteros 3 cpos

4° ELLIDER 57 D. Gómez cbza

5° PASO AL COSTADO 55 E. Sosa 4 cpos

6° MAKYMAN 56 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

7° IT’S JOHN 55 N. Aguirre 2 ½ cpos

8° HUIXTAN 57 C. López 4 cpos

U° OTRO MAHÍ (*) 54 W. Escudero s/aprec.

(*) Largó mal.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,50. Dividendo de la Combinada: $ 11,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,70. Dividendo de la Trifecta: $ 1.294,90. Tiempo: 1’ 13” 4/5. Por: Le Blues y Peluca Inc, de 4 años. Cuidador: F. González. Stud: Almendra. Candidato de MDZ On Line.

7ma carrera

Premio: “LA SOCIEDAD (2022)” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORM REVENGE 57 S. Quinteros

2° SUMUNCURA 55 F. Campos 1 ½ cpos

3° AUGUSTA NATIONAL 55 W. Escudero ½ cpo

4° HIT SMART 57 D. Gómez 1 cpo

5° INN ART 57 J. E. Alves S. 4 ½ cpos

U° PARCERA (*) 57 D. Ledesma

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 13,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 137,10. Dividendo de la Trifecta: $ 117,70. Tiempo: 1’ 29” 1/5. Por: Storm Mayor y Formal Sale, de 3 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo. Candidata de MDZ On Line.

8va carrera

Clásico: “EDUARDO DI BLANCO” - (Extraoficial) - 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ES ACADÉMICO 58 D. Gómez

2° DERBY FOUR 58 N. Aguirre 2 ½ cpos

U° DECUMATES 58 W. Escudero 2 ½ cpos

No corrieron: (2) EL COLMO. Dividendo del Ganador: $ 1,35. Tiempo: 47” 2/5. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Haras El Negro Oscar. Candidato de MDZ On Line.

9na carrera

Clásico: “GENERAL LAS HERAS” - (Categoría Interior) - 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° UNA TALENTOSA 55 W. Escudero

2° YELLOW GAGA 55 F. Campos 2 ½ cpos

3° ENAMORADA CHUC 55 S. Quinteros 2 ½ cpos

U° ISLA MARÍA MADRE 56 J. E. Alves S. 8 cpos

No corrieron: (5) SOY LADGERDA. Dividendo del Ganador: $ 1,50. Dividendo de la Combinada: $ 7,15. Tiempo: 1’ 2” 1/5. Por: Un Pionero y Luz Encontrada, de 2 años. Cuidador: O. González. Stud: San-Ita. Candidata de MDZ On Line.

10ma carrera

Clásico: “TOMÁS GODOY CRUZ” - (Categoría Interior) - 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MODACCAMO 57 C. López

2° EL MENTAO 55 E. Sosa 4 ½ cpos

3° LE PARC 55 F. Campos ½ cpo

U° OLYMPIC GAMES 55 W. Escudero 4 cpos

No corrieron: (3) LIRPU. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Dividendo de la Combinada: $ 8,35. Tiempo: 1’ 2” 2/5. Por: Legión de Honor e In Accion, de 2 años. Cuidador: J. M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidato de MDZ On Line.