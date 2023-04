El anuncio sobre la IndyCar que mantendrá en vilo a los fanáticos argentinos

El sueño de tener a la IndyCar en Argentina puede cumplirse. Como se dice, la esperanza es lo último que se pierde, y eso piensa Ricardo Sosa quien lo expresó en diálogo con los medios acreditados para una nueva edición del Gran Premio de MotoGP que se disputa en Termas de Río Hondo. El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística fue claro en sus conceptos e intentó, con sus dichos, de no generar falsas expectativas.

"Mientras estamos acá, tenemos un equipo de Inprotur en Texas (se está disputando la segunda fecha de la IndyCar), pero es coherente analizar potenciales fechas para que no coincida con el MotoGP. Lo ideal sería tener en el primer semestre del 2024 a las motos y en el segundo la Indy. Estamos haciendo un proceso de gestión muy importante", dijo.

El plan ideal sería tener MotoGP durante el primer semestre del año y en el otro IndyCar.

En la misma línea, agregó: "Fuimos a Indianápolis en noviembre, estuvo el equipo de Ricardo Juncos haciendo una exhibición ante más de 15 mil personas y creamos un documental para mostrárselo a las autoridades de la categoría. Apoyamos también a Agustín Canapino, con la marca país y el autódromo de Santiago del Estero, lo estuvimos acompañando en San Petersburgo e invitamos a directivos para que conozcan, sin compromiso, el autódromo".

"Ojalá que en un futuro podamos profundizar el acercamiento. Vamos por buen camino, pero no podemos adelantar fechas. Ellos hablaron muy bueno del circuito, quedaron impresionados por la infraestructura, la pista, habría que hacer cosas ínfimas pero todo hay que llevarlo con gestión", aseguró.

Sosa, Juncos y el Indy de Canapino.

Ante la consultad de qué faltaría para que se concrete, fue cauto y claro: "Falta gestión. No se trata de ir a pedirlo y se da. Indy hace años que no sale a otros países, salvo Toronto que está incluido en el calendario, por lo que hay que realizar un análisis profundo de logística y todo lleva tiempo. Al no tener constantes salidas al exterior se deben acomodar otros detalles".

"En dos o tres semanas estaremos nuevamente en Estados Unidos para continuar el diálogo. Es todo muy armónico, con predisposición de ambas partes. Somos respetuosos de todo y lo que hacemos es acercar a la Argentina. Hace un año no teníamos nada, ahora tenemos hasta un piloto. Apresurarnos a tirar fechas, sería aventurado", cerró.