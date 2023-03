La desopilante confesión de Lautaro Martínez sobre cómo vivió el gol del 3-2 en la final del Mundial: "Cerré los..."

El delantero de la Selección argentina, Lautaro Martínez, fue otro de los campeones del mundo en Qatar que pasó por el ciclo de entrevistas de la señal deportiva TyC Sports. Allí dejó fuertes declaración sobre cómo vivió esa emocionante final y confesó lo que pensó en el momento en que Lionel Messi marcó el tercer tanto argentino.

En primer lugar, relató la jugada: "Viene el pelotazo de Montiel, yo lo veo a Leo que me hace la medialuna, se la dejo a él, se la pasa a Enzo, Enzo me habilita a mí. Cuando veo que el línea levanta la bandera dije 'otra vez' (en relación a los goles anulados contra Arabia Saudita). Ahí cerré los ojos y traté de patear lo más fuerte que puedo. No me dolió el tobillo ahí (entre risas, refiriéndose a la lesión que arrastró durante el mundial).".

El atacante del Inter de Milán contó después qué sintió después de que Messi capturara el rebote: "Yo por dentro pensaba 'Es nuestra, la llevamos para casa'". Sin embargo, la ilusión se desmoronó luego: "En ese córner, dije 'Defendemos esta y ya es nuestra', y vino el penal y se me vino todo abajo".

Para su tranquilidad, Emiliano Martínez se lució en la tanda de penales y le permitió ser campeón. "Por suerte, tenemos un animalito en el arco, increíble. Fue una final soñada, sufrida, pero después se disfruta el doble", dijo.

Sobre el partido concretamente, el delantero expresó: "Disfrutamos 80 y pico de minutos en los que fuimos muy superiores. Como dijo (Nicolás) Tagliafico, era para poner en un cuadro la final que hicimos. Después estar 2 a 2, yo entrando en calor, sufriendo mucho. De la nada dos goles. En el alargue, cuando te toca entrar lo vivís con más tranquilidad. Desde afuera es interminable el partido. Es un sufrimiento constante".

Lautaro Martínez celebrando el título más importante de su carrera.

El pedido de penal a Montiel

En otro pasaje de la entrevista, Martínez admitió que en la final ante Francia le pidió el cuarto penal a Gonzalo Montiel y comentó: "En ese momento tenés que estar lo más tranquilo posible, pero se te pasan millones de cosas por la cabeza y el arco se hace una cajita de fósforos. Es normal".

El delantero contó que en caso de no poder liquidarlo Montiel, el designado para el último penal era él. Y reconoció cómo y dónde lo hubiera ejecutado: "Si me tocaba a mí ya tenía decidido cómo patearlo. Iba a hacerlo fuerte y al medio, como pateaba mi viejo, porque no iba a arriesgar nada. Después es un poco de suerte, porque a veces el arquero se tira, la toca y entra igual".