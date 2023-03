Los mejores memes de un empate para el infarto entre Boca y Defensa

Boca no jugó bien, Defensa y Justicia le generó muchas situaciones de gol y Sergio "Chiquito" Romero tuvo que erigirse como figura en la Bombonera. Más allá de esto, también tuvo sus oportunidades para llevarse los tres puntos. Por esta razón, el arquero, Hugo Ibarra y el funcionamiento del Xeneize fueron los principales focos de los memes en las redes sociales.

Los hinchas de Boca no se guardan nada a la hora de lamentarse o, incluso, hasta reírse de su propio equipo cuando este no cumple con las expectativas. Luego de ser campeón la semana pasada, el Xeneize no pudo ganar y hasta mereció perder con el Halcón.

Así como Chiquito Romero apareció en los memes por su buen partido, Sebastián Villa y Frank Fabra fueron los más apuntados por ser los puntos flojos del Xeneize. De hecho, los colombianos fueron reprobados por la hinchada ante algunos errores.

Los mejores memes de los hinchas de Boca tras el empate con Defensa

Chiquito Romero

Boca vs Defensa y Justicia 06/03/2023

Liga Profesional 2023 pic.twitter.com/p3Jgb5zcGR — uD835uDE95 uD835uDE9E uD835uDE8C uD835uDE91 uD835uDE98uD83DuDE36?uD83CuDF2B? (@luchosala_) March 7, 2023

el partido de villa y fabra pic.twitter.com/0yTe7VMonz — Axel (@Axeelgoonzalez) March 7, 2023

el partido de villa y fabra pic.twitter.com/0yTe7VMonz — Axel (@Axeelgoonzalez) March 7, 2023

el hijuelagrancien de chiquito romero: pic.twitter.com/yHbA6U0F0X — prunella uD83CuDDF8uD83CuDDEA (@prunecabj) March 7, 2023

Reconocimiento para Villa, que rompió el récord de 150 centros tirados a la mierda en un mismo partido pic.twitter.com/FEe2ODNPHn — Planeta De Boca (@PlanetaDeCABJ) March 7, 2023