Piccolo Veloce va por la corona del Vendimia

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer una nueva versión del tradicional Clásico “Vendimia”, una de las pruebas más emblemáticas del turf del interior del país. Para esta edición está prevista la participación de quince ejemplares, los cuales irán por la gloria de convertirse en los nuevos reyes del turf más el $ 1.000.000 de recompensa que ofrece la contienda.

La jornada estará en escena desde las 10.30 horas y contará con un total de diez competencias. Cuatro de ellas serán jerárquicas. La largada del clásico central está prevista para las 17 horas.

El candidato de la prueba central del día es el alazán Piccolo Veloce. El hijo de True Cause es ganador de dos carreras en Buenos Aires (con participaciones en competencias destacadas) y arribó a Mendoza el año pasado dispuesto a mostrar lo mejor de su potencial. Su primera victoria llegó en diciembre pasado, ocasión en que fue el héroe del Clásico “Clausura”. El pensionista de Jorge Stirpa continuó en muy buena forma y arriba a la carrera con el mote de candidato. Lo avalan su actualidad, sus trabajos previos y su pedigree. El representante de la exitosa caballeriza La Gran Fortuna está listo para cruzar el disco antes que el resto y desatar el festejo de su apasionado equipo de trabajo.

La lista de enemigos del candidato no es menor. Arranca con Stephen South, quien fuera el mejor potrillo del 2022. El pupilo de Ramón Abrales (cuida que sabe mucho de este tipo de carreras) ya venció a Piccolo Veloce en noviembre del 2022 (en el Clásico “Copa de Mendoza) y va por la repetición. Tiene con que el hijo de Southern Cat.

Otro de los bravos del “Vendimia” es el veterano Pulpinello. El hijo de Sixties Icon, de 8 años, viene de ser segundo de Sebi Moro en el “Apertura” mendocino y el año pasado fue tercero de Constanzo en el Santo Patrono Santiago (en una carrera mucho más brava que la de hoy). Llega diez puntos el zaino y nadie deberá sorprenderse si se convierte en el nuevo ganador de esta prueba tan destacada.

Grillo Mayor asoma como otro de los caballos de la carrera. El hijo del recordado Storm Mayor cuenta con un gran presente (acumula dos victorias condicionales al hilo) y buscará repetir, en lo que será su presentación en el plano clásico. Es un caballo parejo y galopador, dos atributos esenciales para este tipo de clásicos.

Malaikan, ganador del Vendimia 2022, el forastero Subir Salarios (de La Punta), Makyman (que viene de correr muy bien) y Bellaco Song (que si no hace lío en las gateras puede estar prendido) completan la lista de los animales que tienen chance, en primera instancia.

El resto de la jornada

En el clásico de velocidad nos jugamos con la yunta compuesta por Vaporetto Inc y Nunca Digas Never. En la milla todas las fichas están con Sebi Moro. Mientras que en la de productos debutantes parece que puede ser bravo el sanjuanino Gone With The Wind.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 1400 metros - 10.30 horas

(Ganadoras de una y dos)

1-Che Carioca

2-Yaguflor Lethal

3-Una Pandita

4-Juana Justina

5-Tabatinga

6-Suave Silver

GANADOR: (4) JUANA JUSTINA

ENEMIGO: (6) SUAVE SILVER

SPORT: (1) CHE CARIOCA

2da - 200 metros - 11.10 horas

(Concertada)

1-Ironía (Gringa)

2-Taquillero

3-Pamperito (Concunita)

4-Robertito

5-Malena

6-Karma

7-Felisa

8-Seductor

9-Chico Negro

10-Negrita (Morocha)

11-Capino

GANADOR: (1) IRONÍA

ENEMIGO: (8) SEDUCTOR

SPORT: (6) KARMA

3ra carrera - 1200 metros - 11.50 horas

(Perdedoras)

1-(Posh Lake

1ª-(Derrochona Soy

2-Niña Venus

3-Hit Smart

4-Caricó Lef

5-Augusta National

6-Sumuncura

7-Luz Cautiva

GANADOR: (3) HIT SMART

ENEMIGO: (6) SUMUNCURA

SPORT: (4) CARICO LEF

4ta carrera - 1200 metros - 12.30 horas

(Perdedores)

1-(Beau Rivage

1ª-(Señor Eduardo

2-Luiggi Island

3-Galán Rig

4-Master Diamond

5-Nubarrón Hocw

6-Il Gato Volador

7-Gabi e Flores

8-Ptolomeo Champ

9-Indio Paine

GANADOR: (4) MASTER DIAMOND

ENEMIGO: (1) BEAU RIVAGE y cia.

SPORT: (9) INDIO PAINE

5ta carrera - 600 metros – 13 horas

Clásico: “Iniciación”

1-Gone With The Wind

2-Una Talentosa

3-(By The Shadow

3ª-(Soy Ladgerda

4-Yellow Gaga

GANADOR: (1) GONE THE WIND

ENEMIGO: (2) UNA TALENTOSA

SPORT: (3) BY THE SHADOW y cia.

6ta carrera - 1300 metros - 13.40 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Bauty Man

2-Un Pando

3-Magnet Curl

4-Paso al Costado

5-Blue Johan

6-Porchy

7-Mem's Rock

8-Horse And Hearst

9-Mister Lethal

10-Choice Hero

GANADOR: (4) PASO AL COSTADO

ENEMIGO: (9) MISTER LETHAL

SPORT: (2) UN PANDO

7ma carrera - 1100 metros - 14 40 horas

Clásico: “Reina Nacional de la Vendimia”

1-Most Puntano

2-Aclamado Dubai

3-Emper Way

4-Oriental Beauty

5-(Vaporetto Inc

5ª-(Nunca Digas Never

6-Weeding Dubai

7-Urban Legend

8-(Que Sorpresa

8ª-(Market Man

9-Los Pasos

10-(Magnificent

10ª-(Río Franco

11-Ansinna

GANADOR: (5) VAPORETTO INC y cia.

ENEMIGO: (8) QUE SORPRESA

SPORT: (3) EMPER WEY

8va carrera - 325 metros - 15.30 horas

(Concertada)

Clásico: “La Paz Municipio”

1-Z Medialuna Blue (Catalina)

2-Sol Pen

3-Endiablado Have

4-As de Espada

5-Tu y Yo (Hormiga Atómica)

6-María Va (La Muchacha)

GANADOR: (3) ENDIABLADO HAVE

ENEMIGO: (6) MARÍA VA

SPORT: (5) TU Y YO

9na carrera - 2200 metros – 17 horas

Clásico: “Vendimia”

1-Makyman

2-Grillo Mayor

3-Bellaco Song

4-Otro Mahi

5-Bollani

6-All England

7-United Channel

8-Guest Seattle

9-Piccolo Veloce

10-Pulpinello

11-Subir Salarios

12-Malaikan

13-(Stephen South

13ª-(La Mery

14-Kennedy Back

GANADOR: (9) PICCOLO VELOCE

ENEMIGO: (13) STEPHEN SOUTH y cia.

SPORT: (10) PULPINELLO

10ma carrera – 1600 metros – 18 horas

Clásico: “Gobierno de Mendoza”

1-Diamond Jump

2-Sebi Moro

3-Yoco Embrujado

4-Valid Rate

5-Témpano Sam

6-Pindariano

7-Unbridled Glorioso

8-Petals

9-Brabante

GANADOR: (2) SEBI MORO

ENEMIGO: (5) TÉMPANO SAM

SPORT: (7) UNBRIDLED GLORIOSO