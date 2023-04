La tremenda banca de un ídolo de Independiente a Monzón: "Me parece que..."

Independiente no atraviesa su mejor momento. Hundido en una crisis económica que podría derivar en la pérdida de uno de sus predios, el Rojo busca enderezar su rumbo en el plano futbolístico. Tras el despido de Leandro Stillitano, el elenco de Avellaneda se encuentra en plena búsqueda de DT.

Hasta el momento, el interinato está en manos de Pedro Monzón. El Moncho se hizo cargo del equipo en el triunfo por 3-0 ante Ciudad de Bolivar y, en el marco de la novena fecha de la Liga Profesional, dirigirá al equipo en su visita a San Lorenzo de Almagro. En este contexto, fue Ricardo Enrique Bochini quien se refirió a dicha situación.

Bochini bancó a Monzón como DT de Independiente.

En su diálogo con el programa radial Muy Independiente, el Bocha no dudó a la hora de referirse al futuro director técnico: "Me parece que lo mejor que puede hacer Independiente es que siga Monzón porque conoce a todos los jugadores que están en el equipo, siempre se identificó con el club en la época gloriosa en la que jugó. Además, cada vez que estuvo de interino armó un equipo con el estilo de nuestra historia. No hay que dar muchas vueltas, hay que dejarlo trabajar", añadió Bochini.

Con respecto al estilo de juego que emplea Monzón, con el que logró seguir con vida en la Copa Argentina, soltó: "Va a intentar jugar al fútbol y de esa manera se puede ir formando un equipo, al que luego habrá que agregarle refuerzos, pero estará por el estilo que le dio resultados históricamente".

Para finalizar, sobre la seguidilla de partidos importantes que se le vienen a Independiente, Bochini sentenció: "Hay que apoyarlo, aparte en estos partidos hay que ver cómo los juega, pero creo que va a hacerlo de la misma manera que jugó ante Ciudad de Bolívar, con ese estilo y forma que se encaró. River, Racing, San Lorenzo tienen un buen plantel, pero Independiente puede hacerle partido. Después se verá el resultado".