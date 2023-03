La contundente respuesta del Pato Fillol a De Paul: "No nos lastimemos entre..."

Las repercusiones por los dichos de Rodrigo De Paul, que expresó que la Selección argentina que se consagró en Qatar es la mejor de las campeonas, siguen generando la reacción de glorias del fútbol nacional. Luego de que Pedro Pasculli y Mario Kempes apuntaran sin filtro contra el volante, apareció el Ubaldo Matildo Fillol para intentar bajarle el tono a la polémica.

El Pato, durante una transmisión en Instagram, realizó una interesante reflexión sobre lo sucedido: "Quiero dar mi opinión respecto a la declaración de Rodrigo De Paul, que la rompió en la Copa del Mundo, que la rompió en la Selección, en la Copa América, y en Qatar. Si le preguntan a Kempes o a Tarantini, van a decir lo mismo, que la mejor fue la del 78. Si le preguntás a Ruggeri o a Burruchaga, van a decir lo mismo, que la mejor fue la del 86. Rodrigo tiene todo su derecho de dar su opinión".

"Lo único que genera polémica es que a veces conviene no decirlo uno, sino los demás. Yo era muy joven cuando gané la copa del mundo y me hacían la misma pregunta. Un montón de veces. Y siempre dije, y lo digo ahora, que uno no puede decir si uno fue el mejor o el peor. El tiempo, que es el más sabio, te va a ubicar en el lugar que a vos te corresponde", continuó.

"Eso fue lo que siempre dije y lo que pienso. Quizá lo de Rodrigo De Paul fue porque lo dijo él, pero no generemos una polémica", agregó y trató de poner paños fríos a quienes lo apuntan: "No generemos una polémica y disfrutemos este Mundial maravilloso que ganamos. No nos empecemos a lastimar con estas cosas".

"No le hacen bien al fútbol ni al país ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros, que termine ya. Que sea una pequeña polémica, Rodrigo tiene todo su derecho a dar su opinión", cerró el arquero campeón y figura del equipo nacional de 1978.