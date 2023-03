¿Hubo enojo? El único jugador "mundialista" que no fue convocado por Scaloni para los amistosos

Lionel Messi, Ángel Di María y Rodrigo De Paul son los futbolistas que encabezan la lista de convocados de la Selección argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao los próximos 23 y 28 de marzo, que supondrán la reaparición de la Albiceleste ante su público ya como campeona del mundo.

El listado de 35 jugadores combina figuras consagradas con otras jóvenes promesas, pero hay un gran ausente: Joaquín Correa, quien estuvo muy cerca de estar entre los 26 del Mundial y quedó afuera por lesión. La explicación oficial es que está haciendo un tratamiento en Sevilla (padece una distensión del músculo semimembranoso) y no le quieren cortar el tratamiento.

Joaquín Correa, el gran ausente.

Sin embargo, algunos tomaron su ausencia como un pase de factura por lo sucedido en aquel amistoso ante Emiratos Árabes, donde el Tucu jugó 45 minutos, marcó un gol, y luego se confirmó que no estaba recuperado de la tendinitis aquiliana pierna izquierda. Esta situación molestó a Lionel Scaloni quien fue lapidario luego de ese partido.

"Es verdad que algunos no jugaron por precaución y no los arriesgamos. El resto jugó, y el que estaba bien jugó lo que tenía que jugar. Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no", dijo el DT y al día siguiente lo desafectó dejando en claro que el enojo tenía que ver con lo que ocultó el delantero del Inter de Milán.

"Scaloni desafectó a los jugadores por entender que no iban a estar al 100%. Ayer lo probó a Tucu. Post partido el jugador manifestó que se había sentido incómodo y por eso Scaloni declaró molesto", expresaron en su momento. Ante eso, llamó de urgencia a Thiago Almada y lo que vino después ya todos lo saben.