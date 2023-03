El exabrupto de Benedetto al hablar de su relación con Merentiel: "Es más las bol…"

Darío Benedetto fue la figura estelar en la victoria de Boca ante Patronato, que sirvió para que el club sume una nueva estrella, y en sus declaraciones post partido estuvo picante. Chicaneó a River, reconoció que tiene una oferta del exterior para marcharse y también se refirió a la relación que tiene con Miguel Merentiel, su nueva competencia dentro del plantel.

En diálogo con TyC Sports, el Pipa no se guardó nada y apuntó contra los que hablan "boludeces" sobre Boca y lo que ocurre dentro del plantel: "A mí me sirve tener competencia, a él también. Nos hace mejorar aún más. Después, todas las boludeces que hablan... es Boca, nosotros ya lo sabemos. Ya lo conozco de memoria, no le doy bola".

"Es más las boludeces que hablan que lo que hay. Lo importante es que nosotros dos estemos bien, con Luis (Vázquez) y Nico Orsini también, que haya una competencia sana está buenísimo. Mientras nosotros estemos bien, vamos a competir sanamente y vamos a seguir entrenando. Si jugamos, los matamos a todos", dijo Benedetto entre risas.

Merentiel también habló y expresó que aprende todos los días de su compañero: "Uno aprende de esos 9 goleadores y quiero seguir metiéndole, trabajando en la semana para que, cuando me toque a mí o le toque a él, sea una competencia sana. ¿Jugar juntos? Puede ser también, como el entrenador disponga. Estoy para sumar desde donde me toque y estamos muy bien”.

Con el trofeo ganado esta noche que le entregó el presidente de AFA, Claudio Tapia, el "xeneize" tiene 35 Ligas y 17 Copas y supera por una a River, que tiene 51 logros, de las cuales 37 son Ligas y 14 Copas. De las 74 estrellas en el escudo boquense, aparte de los 52 torneos en la Argentina, se suman 22 copas internacionales.