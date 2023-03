La reacción de Indonesia ante la FIFA que aleja las chances de que Argentina organice el Mundial Sub 20

El año no comenzó de la mejor manera para la Selección argentina Sub 20. El equipo, entonces dirigido por Javier Mascherano, fracasó en el Sudamericano de la categoría, quedó rápidamente eliminado y no consiguió su pasaje para el Mundial que organizará Indonesia.

El fin de semana, se conoció la información que sacudió al mundo del fútbol. La FIFA tomó una decisión tajante sobre la Copa del Mundo Sub 20: el gobernador de Bali, capital de Indonesia, se opuso a la participación de Israel, por lo que el sorteo del certamen se habría suspendido. A raíz de esto, el torneo juvenil corre peligro y podría cambiar de sede. Allí es donde aparece Argentina como posible organizador.

Joko Widodo, presidente de Indonesia, tomó cartas en el asunto.

Según pudo saber MDZ Online, la FIFA se estaría planteando reubicar el torneo. A partir de esto, representantes de AFA se habrían puesto en contacto rápidamente para comunicar su intención de organizar el Mundial Sub 20. El certamen se desarrollará, en principio, entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Atento a esta situación, Indonesia tomó una tajante postura. En las últimas horas Joko Widodo (presidente indonesio) anunció que enviará a Suiza al presidente de la Federación de Fútbol de su país para que trate con FIFA todo lo referente a la máxima cita mundialista de la categoría.

"Envié al jefe de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir, para que se encuentre con un equipo de la FIFA y estudie la mejor solución", manifestó Widodo en un mensaje que se viralizó a través de las redes sociales durante la jornada de este martes.