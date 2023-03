La particular respuesta de Battaglia sobre por qué no lo invitaron al festejo del Villarreal: “No sé si fue por el club o…”

Los hinchas de Boca están preocupados por el presente del equipo y siguen atentamente lo que sucede con Hugo Ibarra. Más allá de que su DT camina por la cuerda floja, los xeneizes están contentos porque volverán a ver a Juan Román Riquelme y Martín Palermo en una cancha de fútbol. El reencuentro de los ídolos será en el partido del centenario del Villarreal, pero el que lamentó no haber sido invitado fue Sebastián Battaglia.

Al igual que el vicepresidente y el máximo goleador de la historia, el León también tuvo su paso por el Submarino Amarillo. De hecho, el equipo castellonense fue el único en el que jugó el exvolante más allá del Xeneize y sumó 49 partidos en un año. Pero, al contrario de sus excompañeros, el más ganador de la historia no recibió la invitación al Partido de las Leyendas: "Más allá de que no puedo jugar por el tobillo, no recibí invitación del Villarreal. A mí me tocó estar un tiempo, no tanto, solo un año. Sí me hubiera gustado que me inviten, son lindos momentos como para compartir", aseguró.

Battaglia llegó a Villarreal post Intercontinental 2003 y regresó en enero de 2005.

En charla con Boca de Selección, Battaglia no quiso entrar en polémicas sobre su ausencia: "¿Si alguien de afuera intercedió para que no vaya a la fiesta del Villarreal? No puedo hablar de suposiciones. No me toca estar en el evento, no sé si por la gente del Villarreal o gente externa. Todo bien, sin rencores ni mucho menos", aclaró.

"Cuando el Villarreal estuvo acá para jugar un amistoso con Boca, fuimos al reconocimiento con todos los argentinos que pasaron por el club, estuvimos invitados. No me tocó estar en demasiados equipos, solo en Boca y Villarreal", recordó el ex DT del Xeneize sobre un partido disputado en la Bombonera en 2015.

Otros ex Boca y Villarreal: Arruabarrena y Coloccini, junto a Battaglia.

Por otra parte, Battaglia aseguró que no hubiese tenido ningún inconveniente de encontrarse con Riquelme, quien arribó a España en la tarde argentina del jueves: "No hubiera tenido problemas en compartir con Riquelme, no me sentiría incómodo para nada. Desde mi lado, no. Por ahí sería bueno tener un reencuentro".

La invitación del Villarreal a RIquelme.

La invitación del Villarreal a Palermo.

Finalmente, el ex 5 de Boca reveló que le gustaría estar en la despedida del vice, con quien no terminó bien tras su ciclo como técnico: "No sé si Riquelme me va a invitar a su partido despedida. Quizás podríamos tener una charla como para aclarar algunas cuestiones que me parece que no vendría mal. Son momentos en los que hay que diferenciar y separar las cosas. El jugador lo quiere vivir, como me pasó a mí cuando él estuvo en mi partido despedida. Es cerrar una etapa como jugador. Yo pude lograr que muchos estén presentes más allá de las diferencias que tenían entre sí", concluyó.