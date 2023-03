La honesta reflexión de De Paul antes de la fiesta en el Monumental: "No sé si estamos..."

Los jugadores de la Selección argentina vivirán dos noches muy especiales en los amistosos ante Panamá y Curazao. Por primera vez desde diciembre, los campeones del mundo estarán frente a una multitud de hinchas que agotaron el Monumental y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Así como la gente está muy expectante, Rodrigo De Paul demostró todas sus ganas de que llegue el reencuentro con el público.

En una breve rueda de prensa antes de la práctica de la Albiceleste, el volante aseguró que no sabe que esperar del partido del jueves: "Estoy un poco ansioso por lo de mañana. No sé si estamos capacitados para tomar dimensión y absorber todo eso", expresó.

Luego, el jugador del Atlético de Madrid agregó: "Lo de la gente es una locura. Ojalá que podamos tomar dimensión y disfrutar todo. Hay que disfrutar y darle valor a lo que fue la Copa del Mundo. Ojalá que sea una llegada tranquila para que no haya disturbios".

Lejos de estar molesto por la efervescencia de la gente, De Paul destacó lo que pasó con Lionel Messi en Palermo: "No poder salir a la calle es increíble, no lo podemos creer. Me va a causar mucha emoción cómo estará el Monumental".

Por último, el ex Racing, uno de los más queridos del plantel por los hinchas, aseguró que la Copa del Mundo no garantiza la presencia de nadie en este renovado ciclo de Lionel Scaloni: "Nos van a exigir por los títulos que ganamos y tenemos que darles el ejemplo a los más chicos de que no nos conformamos y vamos por más", cerró.