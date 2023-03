Lionel Scaloni también respondió sobre cuál es la mejor Selección de la historia: "Es una..."

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brinda una conferencia de prensa este martes, de cara al partido ante Panamá que establecerá el reencuentro de los campeones del mundo con su público. En este marco, el DT respondió acerca del debate sobre cuál es el mejor equipo argentino de la historia.

En primer lugar y fiel a su estilo, el entrenado le quiso bajar el tono a la polémica y preguntó "¿Quién abrió el debate, Rodirgo (De Paul) o ustedes?", en referencia a los periodistas. Y luego continuó: "No hay debate. Es la Selección argentina, todos juegan para Argentina. Yo no quiero entrar en esas cosas".

Y añadió: "Es una tontaría pensar en eso. Si fueron las tres campeonas del mundo qué mas da, cuál es la mejor o la peor. Es un simple comentario que a partir de ahí se puede agrandar o achicar".

Luego, Scaloni quiso dejar su postura al respecto: "En momento de alegría me parece que no es necesario. Si me das a elegir a mí las tres. O a lo mejor tampoco la mía, porque yo soy así y lo pienso así. Pero no me importa, qué me va a importar cuál es la mejor si las tres son campeonas".

Para cerrar su opinión, el entrenador expresó: "De hecho, ves caminando un campeón del mundo del 78' y está en la historia y es re contra conocido. El del 86' igual y el del 22' será igual. No le veo el sentido al debate".