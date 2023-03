Benedetto sorprendió al confirmar una oferta del exterior para salir de Boca: "La propuesta está, pero…"

Darío Benedetto estuvo picante adentro y también afuera de la cancha. El autor de los tres goles para que Boca le gane a Patronato de Paraná y obtenga la Supercopa Argentina. Primero chicaneó a River con una de sus tradicionales frases pero luego reconoció que tiene una importante oferta del exterior para irse del club. Al delantero le consultaron al respecto y fue tajante.

"Está la oportunidad (Inter de Porto Alegre). Yo no dije nunca que me iba. Siempre digo que la gente se va enterar primero por mí lo que voy a hacer. La propuesta está pero no tengo pensado salir de Boca. El día que pase algo de eso, se van a enterar por mí. Voy a ser el primero en dar la cara", reconoció en diálogo con TyC Sports.

Benedetto de 32 años, que volvió al club en febrero del 2022, llegó a 64 goles, pasó a Jorge Comas e igualó a Ricardo Gareca y quedó en el puesto 21ro. de la tabla de goleadores históricos de Boca Juniors. Este fue el partido número 100 como titular de Benedetto en Boca Juniors, que lleva un total de 119 cotejos oficiales con la casaca azul y oro.

Desde el 9 de octubre de 2022 que no marcaba y en aquella ocasión fue ante Aldosivi por la Liga Profesional. Pasaron 141 días desde su último grito. Cabe recordar que venía de una suspensión de cuatro encuentros tras su expulsión en la final del Trofeo de Campeones 2022 ante Racing, y pese a jugar solo dos partidos en los últimos 136 días el Pipa fue "clave" para su equipo en la obtención de la Supercopa Argentina.

"Estoy contento por mi actuación pero la figura fue el equipo. Hicimos la cosas bien y por suerte otra vez logramos un título. El trabajo fue de todo el equipo, por más que esté feliz por los goles, les agradezco todo a ellos. Somos los más grandes y somos únicos", dijo y habló de su particular festejo, ya que en los tres goles se abrazó con el lateral Marcelo Weigandt, quien estuvo en el banco de suplentes: "Chelo es un amigo. Él me dijo que hoy iba a hacer un gol y por eso lo abracé"