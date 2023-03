Tras el irónico palazo de Alonso, la FIA deja sin efecto la sanción y el español sube al podio

Fernando Alonso (Aston Martin) volvió a causar una gran sensación al finalizar tercero el Gran Premio de Arabia Saudita, pero luego de festejar el podio logrado recibió una mala noticia. Por una infracción mientras cumplía con una sanción, la FIA lo recargó con diez segundos y perdía esa posición. Ante esto, el dos veces campeón habló ante los medios con tono muy irónico.

"Me da igual que me hayan quitado el tercer puesto; igual si me lo hubieran quitado antes de subir al podio me hubiera dolido. Pero el podio está ahí, estamos en todas las imágenes, el equipo y los patrocinadores. Pero es curioso que a lo largo de 35 vueltas no se hayan dado cuenta. La FIA no ha quedado bien, porque han tenido una hora para dar la penalización", explicó en Dazn.

Luego, agregó: "A pesar de todo esto estoy contento, parece como si aún no hubiera asimilado del todo que me quitaron el tercer puesto. Hicimos una gran carrera, que era el objetivo este fin de semana. Éramos el segundo coche más rápido; hemos hecho una gran salida y hemos estado liderando la carrera durante unas vueltas. Eso queda ahí".

Sin embargo, y por las dudas que generó la explicación de la sanción, el equipo Aston Martin apeló la decisión y tras revisar nuevamente las cámaras, le devolvieron la posición. En el escrito presentó evidencia de siete casos iguales donde se veía que el gato hacía contacto con el monoplaza y no hubo penalización.

Alonso, de 41 años, repite el tercer puesto logrado en Baréin, suma su podio número cien en la categoría reina y George Russell cae al cuarto lugar. El asturiano es tercero en el Mundial, pero con 30 puntos, en vez de 27; mientras que el inglés (Mercedes) -una vez acomodad la general- pasa a ser sexto, con 18.