La tajante explicación del DT de España sobre por qué votó a Julián Álvarez como mejor futbolista del mundo: “Porque me…”

Julián Álvarez fue noticia esta semana por dos razones. La primera fue por la renovación de su contrato con el Manchester City y la otra por la respuesta del entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, cuando fue consultado sobre los motivos que llevaron a votarlo en los premios The Best por delante de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Karim Benzema.

Con total naturalidad, el DT explicó: "Voté a Julián Álvarez porque me gusta, no bebo, estaba tranquilamente y sereno. Me gusta Julián y es campeón del mundo. Los que me has dicho, ¿son campeones del mundo alguno?", preguntó De la Fuente que cedió cuando se le nombró a Messi, ganador del galardón y reconocido como mejor jugador del Mundial de Qatar.

"Messí sí, es el más grande por supuesto, pero me apetecía votar a Julián. Tenía ganas", sentenció entre risas quien completó su podio con Jude Bellingham y Luka Modric. El Araña, en los resultados finales, quedó en el séptimo lugar con 17 puntos ya que también fue elegido por otros entrenadores y capitanes de selecciones.

Debido a su gran tarea en la Copa del Mundo, que lo reafirma cada vez que disputa un partido con el Manchester City, el club decidió ampliarle el contrato hasta el año 2028 como "reconocimiento a su gran temporada y la conquista del Mundial con Argentina", anunció en sus canales de comunicación.

Álvarez, nacido en Córdoba y formado en River Plate, lleva anotados 10 goles en 33 partidos disputados esta temporada, la primera que juega en Inglaterra. Pero, además, tuvo un rol importante en Qatar disputado entre noviembre y diciembre, ya que logró cuatro goles con la "Albiceleste", dos de ellos anotados en el partido de semifinales ante Croacia.