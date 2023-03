Pep Guardiola, una vez más, se deshizo en elogios con Julián Álvarez: "No es..."

Si bien no ha tenido los minutos esperados, sobre todo tras su regreso del Mundial de Qatar 2022, Julián Álvarez se ha convertido en un jugador más que importante para el Manchester City. Es por esto que el elenco inglés decidió aumentar su salario (casi al doble) y, además, extendió la duración del mismo por un año más.

En este contexto, quien volvió a deshacerse en elogios para con el campeón de la máxima cita mundialista fue Pep Guardiola. El director técnico español habló en conferencia de prensa y, como de costumbre, no escatimó en elogios a la hora de referirse al presente del cordobés.

"No es fácil para él por el hecho de que pueden jugar junto pero -normalmente- juega en la posición de Erling y claramente no es fácil. Pero su comportamiento desde el primer día, dentro y fuera de la cancha y cuando juega y no lo hace, su potencial... es un jugador increíble, es un campeón del mundo. Aparte de eso, contribuye al jugar increíblemente para el club", manifestó el DT.

Para finalizar, Guardiola no ocultó su felicidad por haber extendido, 12 meses más, la continuidad de Julián Álvarez: "Absolutamente todos nosotros creemos que es un gran jugador a futuro y estamos encantados de que firmó su contrato, ajustó su salario -que lo merecía, y si, seguimos adelante"