La advertencia de Scaloni para el plantel campeón del mundo: "No podés estar todos los días pensando en…"

En la previa de lo que serán los amistosos ante Pananá y Curazao, Lionel Scaloni charló con el programa de la televisión de Barcelona, El Curubito. El entrenador de la Selección argentina realizó una interesante reflexión y envió una clara advertencia a sus dirigidos quienes, tres meses atrás, se consagraron campeones del mundo en Qatar.

"El fútbol como la vida son así: no hay que dormirse en lo conseguido sino seguir continuamente mejorando. Por eso nosotros siempre les daremos oportunidades a los chicos que vengan jugando en un buen nivel. Siempre hay jóvenes que van saliendo", dijo y agregó: "No podés estar todos los días pensando en ser campeón del mundo. No porque ganés vale todo. La vida sigue, hay que continuar, intentando mejorar. Al menos, probarlo. No me pongo a pensar todos los días en eso".

Messi, Scaloni y la Copa.

Y siempre bajo su natural tendencia de bajarle la "espuma" a la grandilocuencia, Scaloni remarcó: "Por ejemplo el premio The Best que me otorgó la FIFA al mejor entrenador del mundo yo lo valoro más desde lo grupal que de lo individual. Y tampoco estoy todo el día pensando en eso".

"Por ejemplo ahora que vamos a jugar el primer amistoso con Panamá ante el público argentino, vamos a prepararlo con toda la seriedad de siempre. Después, no se como será la fiesta que se está preparando, pero en la cancha pondremos lo mejor, porque la gente tendrá ganas de ver a sus jugadores y festejar. Y es el momento para brindarle al hincha toda la cercanía que se merece, aunque siempre considerando que en el medio habrá que jugar un partido", remarcó.

Finalmente el técnico de 44 años volvió la mirada hacia atrás, al pasado inmediato, para referirse inevitablemente a lo conseguido en Lusail: "No cambiaría nada de lo hecho entonces. En primer término por como terminó todo, obviamente, pero fundamentalmente porque creo que se hizo todo aquello que teníamos que hacer".