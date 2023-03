El triste final de uno de los experimentos más interesantes del mundo del pádel

El 2022 tuvo una de las mayores sorpresas que el pádel dio en algún tiempo. El querido Francisco "Paquito" Navarro dejaba el revés para formar pareja con el argentino Juan Tello, en un experimento pocas veces visto antes.

La noticia causó estupor, primero, porque significaba la separación de la pareja que formaban "El Gato" Tello y Federico Chingotto, quienes jugaban juntos desde juveniles, y segundo porque Navarro había tenido mucho éxito como revés en sus diferentes parejas, y no se había probado como drive.

Paquito mantuvo la apuesta durante 11 torneos, pero algo que se notaba en la pista se confirmó esta semana: la pareja con Tello terminará cuando termine la gira sudamericana que están realizando los jugadores del World Padel Tour.

Si bien no se obtuvieron los resultados esperados, no se puede decir que la pareja haya sido un fracaso rotundo. Juntos ganaron el México Open que el WPT realizó en el 2022. Pero también cayeron en numerosas oportunidades en rondas muy preliminares -como sucedió recientemente en Chile-, algo que no era habitual ni cuando Tello jugaba con Chingotto ni cuando el español estaba junto al argentino Martín Di Nenno.

¡Preparados para jugar aquí en Chile uD83CuDDE8uD83CuDDF1! Vamos @JuuanTello uD83DuDC31! Una alegría al cuerpo uD83EuDD79uD83DuDC4DuD83CuDFFB pic.twitter.com/SNdZT69ATs — Paquito Navarro (@paquito_navarro) March 15, 2023

El final de la pareja entristeció a muchos fanáticos, que deseaban que el experimento llegara a buen puerto, ya que se trataba de dos de los jugadores más queridos de todo el circuito. El anuncio de la ruptura, adelantado por el diario Olé, generó una oleada de nuevas posibles parejas, algo habitual cuando dos jugadores de élite se separan.

El futuro de Paquito parece estar ligado a uno de los drives más regulares: el propio Federico Chingotto. "Chingo", quien actualmente acompaña a Javi Garrido, sería la primera opción de Navarro, quien volvería a la posición en la que puede desplegar toda su agresividad, el revés.

Tello, por su parte, podría terminar con uno de los drives más potentes del circuito. Álex Ruiz, quien no obtuvo resultados sobresalientes con Gerónimo Momo González, podría ser su nuevo compañero. De confirmarse este binomio, estaríamos ante una pareja de una potencia arrolladora, ya que ambos jugadores son pegadores natos.

Faltan todavía algunas semanas para que se develen de manera oficial las nuevas parejas. A pesar de esto, está asegurado un segundo trimestre interesantísimo para los espectadores.