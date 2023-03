El picante cruce entre Diego Latorre y Ricardo La Volpe: "No se puede hablar de fútbol si..."

Un cruce futbolero se llevó a cabo esta semana entre Diego Latorre y Ricardo La Volpe, luego de que el entrenador fuese invitado al programa F90 del pasado miércoles, en la señal de ESPN. El ex director técnico de Boca repasó varios conceptos tácticos de la actualidad del fútbol y entre otras frases, fiel a su estilo polémico, dijo que "el enganche está en desuso".

Uno de los que recogió el guante es el exfutbolista y comentarista deportivo Diego Latorre, acérrimo defensor de los jugadores creativos. Aunque intentando no polemizar con el invitado, no dudó en exponer sus ideas: “Yo lo quiero mucho a Richard, y además lo valoro, más allá de sus éxitos o no. Pero hablar de futbol sin nombres propios, y decir que el enganche ya no existe, es equivocado. No se puede hablar de fútbol si no se mencionan jugadores. Es hablar en el vacío”.

Ricardo La Volpe.

En su cuenta de Instagram, el comentarista argumentó que "los equipos se arman a partir de las propiedades de los jugadores”, quienes luego determinan “la idea del entrenador”.

“Una vez que se mencionan nombres propios, se empiezan a desarrollar estrategias, ocupaciones de espacios, distribución de los jugadores en la cancha, dentro de un funcionamiento, y en beneficio de las ideas de los entrenadores. No es una cuestión ni de gustos ni de percepciones”, expresó. Y añadió: “La táctica y la estrategia está determinada por los jugadores, y las relaciones entre ellos”.

Por último, para reforzar su hipótesis sobre los enganches, Latorre cerró con otra frase en respuesta a La Volpe: “No entiendo. Richard: te quiero, te respeto, pero no lo entiendo. En el mundo, Manchester City juega con cuatro enganches; River, Boca. El futbol no es ni moderno ni antiguo, es una continuidad, no es una moda. Los conceptos permanecen en el tiempo, y los jugadores, también. El talento siempre cabe en un equipo”. Para ejemplificar su pensamiento, el analista de fútbol puso el caso del delantero portugués Bernardo Silva, a quien definió como “un jugador muy lento”, pero con “mucho ingenio” para “encontrar los espacios”.