El fuerte anuncio del DT de Panamá para el amistoso ante Argentina: “Me enfocaré en…”

La expectativa para el regreso de la Selección argentina al país derivó en una locura total por las entradas este jueves. Lógicamente, esta efervescencia del público está vinculada con la presencia de los campeones del mundo en el Monumental, por lo que los rivales de los amistosos son un detalle casi anecdótico. En esta misma línea, el DT de la Selección de Panamá, que enfrentará a la Scaloneta el próximo jueves 23 de marzo, tomó una decisión tajante.

Según anunció en conferencia de prensa, el entrenador, Thomas Christiansen, aseguró que ni él ni sus mejores hombres viajarán a Buenos Aires para jugar ante Lionel Messi y compañía: "Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad", sentenció.

Más allá de que para la Albiceleste tiene un tono meramente festivo, la doble fecha FIFA tiene vital importancia para Panamá, ya que jugará un partido clave para clasificar a la próxima Copa de Oro: "Debo pensar cuál es la prioridad para nosotros, los jugadores y la Federación y es la Nations League. Tenemos un partido decisivo contra Costa Rica y no me la quiero jugar", afirmó.

Un Monumental repleto espera a Argentina y a una Panamá con equipo alternativo.

La Liga de las Naciones de Concacaf, certamen de segundo orden de Norteamérica y Caribe, clasifica al torneo más importante del continente, la Copa de Oro, pero una victoria ante los Ticos clasificaría a Panamá para el Final Four, donde se decidirá el campeón. De ahí, la importancia que tiene ese duelo para Christiansen por sobre el amistoso ante Argentina: "Necesito estar enfocado y preparar a los jugadores para que puedan competir al máximo. Si vemos las fechas... Viajamos el 21 a la Argentina, volvemos el 24, el 25 y 26 entrenaríamos, el 27 tenemos que viajar a Costa Rica. No es óptimo para lo que queremos buscar en ese partido. No quiero dejar nada librado al azar. Me enfocaré en lo que realmente es importante", expresó el técnico.

De esta manera, Panamá presentará un seleccionado conformado por 14 jugadores que militan en la Liga Panameña de Fútbol y seis que militan fuera del país caribeño. Es decir, los principales futbolistas canaleros no estarán en el Monumental. Ante la ausencia del danés Christiansen, el encargado de dirigir ante el equipo de Lionel Scaloni será Jorge Dely Valdés, histórico delantero, DT de la Sub 20 y ayudante de campo del equipo mayor.

"Insisto en que hubiera sido espectacular ir a la Argentina, hubiera sido un escaparate para mí y los jugadores, pero me debo a la Federación y al equipo. ¿Qué imagen doy si viajo a dirigir ese partido y dejo a los jugadores en Panamá? Que no nos importa el partido contra Costa Rica", cerró Christiansen.