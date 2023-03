El tremendo elogio de Guillermo Barros Schelotto a Retegui tras el llamado de Italia: "No tiene un..."

El fútbol argentino quedó sorprendido ante el llamado de la Selección de Italia a Mateo Retegui, el máximo goleador del último año y figura de Tigre. Luego de las palabras del Roberto Mancini, el entrenador que lo elogió fue Guillermo Barros Schelotto, quien hizo debutar al delantero en la Primera de Boca.

Retegui jugó solo un partido en Boca: fueron ocho minutos ante Patronato en 2018.

El ahora DT de la Selección de Paraguay habló con el diario La Gazzetta dello Sport y le tiró flores a Retegui, el convocado bomba de Mancini para los próximos partidos de Italia: "Tiene mucha personalidad, viene de una familia con buena educación, una base sólida, tiene capacidad de adaptación y se está preparando para este paso", aseguró.

Luego, Barros Schelotto, quien puso al delantero por primera vez en el Xeneize allá por 2018, sostuvo que el último campeón de la Euro no tiene jugadores como el de Tigre: "Italia, más allá de Immobile, no tiene un 9 como Retegui. Y creo que esta convocatoria también le abrirá las puertas a un club europeo, aquí me enteré del Milan", expresó.

Para cerrar, el exentrenador de Lanús y Boca comparó a Retegui con un campeón del mundo de la Nazionale: "Es un poderoso 9: será excelente para Italia, puede jugar fácilmente por su físico y valor. Es un goleador y en Italia no hay ninguno con sus características: me recuerda, con más garra, a Gio Simeone, o al Luca Toni de 2006".

En la fecha FIFA de finales de mes, la Selección de Italia debutará en las Eliminatorias para la Euro 2024 con nada menos que Inglaterra como local. Luego, enfrentará a Malta en un amistoso.