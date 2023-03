El dardo venenoso de Benzema a Deschamps tras sus declaraciones: "Payaso"

Luego de no haber sido convocado para formar parte de la Selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018, parecía que la revancha había llegado para Karim Benzema. El delantero del Real Madrid fue convocado por Didier Deschamps para la edición del 2022, la cual quedó en manos de la Selección argentina, pero una lesión muscular le jugó una mala pasada.

Un día antes del partido inaugural, el cual disputaron los seleccionados de Qatar y Ecuador el domingo 20 de noviembre, se conoció la noticia que lamentó el fútbol francés. El Gato se resintió de su desgarro en el isquiotibial y no solamente se perdió el debut, sino que tuvo que abandonar la concentración de su equipo.

En las últimas horas, quien se refirió a la situación de Benzema y recordó lo sucedido en Qatar fue Deschamps. El director técnico, que renovó su contrato hasta el 2026, soltó: "Karim admitió que no estaba listo para jugar la final. Sé lo que representa Karim, sus cualidades, pero tengo un grupo que va a llegar a la final, ¿y tenía que convocar a alguien sin saber su estado físico? No podría haberlo hecho. He hablado con él".

La historia que compartió Benzema tras los dichos de Deschamps.

"Pero que atrevimiento", escribió el goleador del Real Madrid en sus historias de Instagram, junto a una imagen que muestra las declaraciones del director técnico y una foto de ambos en la previa del Mundial de Qatar 2022. Además, el delantero decidió acompañar sus palabras con el emoji de una cara de payaso.

Acto seguido, lejos de ocultar su fastidio por las palabras de Deschamps, Benzema siguió utilizando las redes sociales. Esta vez el Gato decidió publicar un video de Ritchie, famoso usuario de Snaptchat, quien repite las palabras: "mentiroso, mentiroso". Aquí, también decidió utilizar el mismo emoji con la cara de payaso.