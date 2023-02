Los bombazos del hermano de Messi contra Barcelona y Laporta: "Si vuelve, vamos a hacer una..."

El mundo del fútbol desea saber cuál será el futuro de Lionel Messi. Luego de consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar, el astro no se ha expresado al respecto y tampoco cierra puertas. Lo más concreto, según las informaciones, es la continuidad en el PSG pero son cada vez más los que pretenden verlo en Barcelona. Sin embargo, uno de sus hermanos irrumpió en escena con durísimas frases contra el equipo catalán y, sobre todo, contra Joan Laporta, presidente del club.

"Qué lindo sería verlo volver a entrar al patio de su casa, al Camp Nou. ¿Qué opinás, Matu?", le consultaron y respondió: "Tengo un recorte pegado en mi casa, donde nosotros nacimos, varios recortes tengo… Tengo uno del Sport de Barcelona que dice 'Messi debería volver a Barcelona', entonces yo abajo subtitulé 'jajajajaja'. No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que dio Messi al Barcelona" .

Luego, durante un vivo junto al sobrino de Messi, Tomás, en el Twitch Labajada10, Matías apuntó contra los fanáticos: "La gente no lo ayudó, tendría que haber salido a hacer una marcha o algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho".

"Para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio qué es, entra al museo y el museo es Messi", continuó sin vueltas y ante la sorpresa de quienes seguían la transmisión.

Durante la charla, también le preguntaron qué jugador le gustaba más: Pedri o Gavi, y también fue polémico: "No me gusta ninguno de los dos, pero si tengo que elegir me quedo con Gavi. Pero es medio rebelde, se pelea con todos, en cualquier momento te deja con uno menos". Picante, lapidario y sin vueltas. ¿Habrá respuesta?