De Paul contó la información filtrada en pleno Mundial que generó lío en la Selección: "Hubo quilombo porque muy pocos lo sabían"

Un momento clave a horas del importantísimo partido del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección argentina y Países Bajos. Rodrigo De Paul sufría una lesión, que parecía importante y lo marginaba prácticamente por el resto del torneo. Surgía la información de que tenía un desgarro, o por lo menos algo complicado. Había enojo en el seno de la Albiceleste, sobre todo en el entrenador Lionel Scaloni, porque se había filtrado un dato importante. Y el volante, quien había sufrido la molestia, aclaró a dos meses de ese momento qué fue lo que sucedió.

En diálogo con el programa La Vuelta de Fox Sports, que conduce el Pollo Álvarez, De Paul contó la historia completa de lo sucedido y cómo fue que su novia Tini lo llevó a jugar ese tremendo duelo ante los neerlandeses: "Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás y cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión, que es como un grado uno".

"Fue en la última jugada del entrenamiento. Siento algo atrás, pero yo nunca me lastimé, nunca me rompí ningún músculo. Cuando termina la jugada esa se me acerca el técnico y me pregunta '¿qué te pasó?', le digo 'no sé, sentí algo atrás'. '¿Pero te tiró?'. 'No, no sé qué es porque nunca me lesioné, entonces no sé'", siguió el mediocampista de la Selección argentina en una distendida charla.

"Cuando entro con el médico me dice 'vamos a hacer una ecografía' y ven que en el músculo tenía algo. Entonces me dice 'mañana a primera hora hacemos una resonancia'. Entonces le digo: 'resonancia no, porque en la resonancia me va a salir algo'. Si en la resonancia me veían lesionado me descartaban. Con la ecografía medio que yo podía ir manejándolo. Le dije 'mañana me hago una ecografía temprano'. 'Bueno, dale', me dice", explicó el jugador del Atlético de Madrid.

"Al otro día me hago la ecografía, y el médico me dice 'mirá, tenés diez días'. Pero le digo 'jugamos pasado mañana'. Me dice 'yo sé cómo sos vos, cabeza dura, seguramente vas a querer probar, pero tenés que saber que hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial, porque tenés una distensión'. 'Yo quiero ir a sensación, quiero ir probando', le digo", relató De Paul sobre su lesión.

"Y le comento: 'bueno, lo único que al técnico no lo lleves para ningún lugar, no le des ninguna información que a mí me pueda complicar'. Entonces yo le pido a Leo (Scaloni), porque ya tengo confianza con el técnico, le digo: '¿Puedo hablar con vos? Yo lo único que te pido, para que no se genere un teléfono descompuesto, es que me dejes decidir si estoy para jugar o no. Te lo juro, si no estoy te voy a decir la verdad. Me dice 'quedate tranquilo que vos a decidir si estás o no'. Vamos a hacer cinta y camino, nada. Hago bicicleta, un poquito, nada", continuó el jugador de la Selección argentina.

Y reveló por qué en el seleccionado hubo un momento de malestar por su lesión: "Yo fui a la tarde a entrenar, como todos los días y yo no salgo a entrenar, era a puertas cerradas y se filtra que me había lastimado. Ahí hubo un quilombo, porque adentro muy pocos lo saben como para que se filtre una información así. Yo tenía que hacer carreras, despacito. Y cuando hago la primera era un dolor que te lo juro, no... Me doy vuelta y me pregunta '¿y?'. 'Bien', con el fisio con el que yo estaba. Así a morir. Entonces, a la noche yo estaba muy preocupado, porque jugar así... Yo sentía que me iba a perder lo que me quedaba del Mundial".

"Entonces voy a la habitación de Leo (Messi), el enano. Capaz se enoja si digo esto, pero... Entonces él agarra y me dice: 'Rodri, no jugués, boludo'. Y le digo: 'Leo, capaz que es el último partido, porque yo tengo fe de que vamos a pasar los cuartos de final, pero capaz que es el último partido que yo puedo jugar en un Mundial, no sé si en cuatro años me van a volver a convocar'. Él me dice: 'Yo te prometo que yo te voy a llevar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera'. Que él me diga así... Llevarle la contra a Leo es muy difícil, porque aparte él no me lo dice desde el lado del capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor que me quiere", explicó sobre su charla con el capitán de la Selección argentina.

Más tarde, relató cómo fue que su novia lo acompañó en ese mal momento y lo ayudó a decidir: "Yo me meto en la habitación, yo no quería hablar con nadie. En este tema de que se había filtrado, tenía a mi mamá y a mi papá preocupados. Yo les digo que no pasa nada. La llamo a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar un poco más de fútbol conmigo, porque yo a veces le comento y qué sé yo. Entonces la llamo y le digo 'no sé qué hacer, si jugar o no'. Pero era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, entonces eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir a mí. Ella me decía '¿cómo te sentís?'. Yo le decía 'no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear, no sé nada y mañana es el partido'. Ella me dice 'hacé lo que vos sientas, yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir'.

"Al otro día me desperté y dije 'voy a jugar'. Agarro a la mañana, viene el preparador físico y me tira el corpiño que usamos con el GPS. Me dice 'tomá, tenés que ir a la cancha a probar'. Y yo no podía probar. Voy a la cancha, hago los primeros cuatro piques y me duele, era un dolor que yo lo podía soportar, pero que en realidad lo que más miedo me daba era que casi seguro que me iba a romper. En un momento hice un click y dije 'ya está, está roto, lo intenté'. Corrí tres veces fuertes y no me pasó nada. Después hicimos unos pases, que yo como un poco entendiendo, me dolía, entonces la paraba y se me iba larga para que me quede cerquita el pase. Llegué al mediodía, me llama el técnico y me dice '¿cómo estás?'. Le digo 'estoy bien'. Y a mí me dolía. Me dice: '¿Qué fue?, ¿un milagro?'. Y le digo: 'No, Leo, no me duele'. Y él me quiere, entonces me dice: 'Perdoname que te tengo que hablar así, pero si te tengo que sacar a los diez minutos te tengo que matar'. Yo le digo: 'Te entiendo, pero me siento bien'. Me dice: 'Bueno, vas a jugar'. A la tarde me dolió pero por suerte no me pasó nada. Fueron esos dos días... A la noche cuando me iba a acostar, era la incertidumbre de que te perdés todo lo que te queda del Mundial. Eran un montón de cosas, te ibas a acostar con angustia, llorando, esperando un milagro que sabés que no va a pasar. Cuando un doctor te dice 'hay un 80 por ciento que te rompas', decís 'ya está, te rompés'. Pero bueno, esto a mí, una persona fuera del fútbol, como mi pareja en este caso, me había dicho algo que a mí me había llegado, me dijo 'decidí con el corazón'. No me iba a arrepentir, yo creo que me iba a arrepentir en el caso de no arriesgar y que pase algo que por suerte no pasó lo malo, que era quedar afuera", completó De Paul.