El sincericidio de Ricardo Centurión tras debutar en Barracas Central: "No voy a..."

Ricardo Centurión, quien en la tarde del sábado regresó a la competencia oficial después de una larga inactividad, en el triunfo que Barracas Central consiguió como visitante sobre Sarmiento de Junín por 5-3, aseguró que puede “dar más" de lo que mostró en su desempeño en el estadio Eva Perón.

“Creo que puedo dar de lo que mostré. Pero no voy a desesperarme iré yendo de a poco”, dijo el extremo que volvió a las canchas después de un largo tiempo inactivo. Su último encuentro fue el 23 de abril de 2022, cuando ingresó desde el banco y jugó 45' en la derrota 2-1 de San Lorenzo ante Patronato.

El exjugador de Racing Club y Boca Juniors, entre otras entidades, ingresó al promediar el segundo tiempo por Marcos Benítez, en el equipo de Parque de los Patricios, y reconoció que habló con Lisandro López quien le lanzó una desopilante frase: "Me dijo que no sea boludo, y que no deje de nuevo el fútbol que es lo más lindo que hay".

"Aportaré desde el lugar que me toque. Siempre estaré a disposición del técnico, que es el que manda. Como en todos lados", reflejó Centurión, de 30 años. El jugador se entusiasmó con la posibilidad de que el equipo "siga ganando porque hay jugadores de buen pie" y remarcó que la intención "es seguir haciéndolo" para olvidarse de “la parte de abajo” de la tabla de posiciones.

"Ojalá podamos cumplir el sueño de entrar a una Copa Internacional. Pero no debemos apurarnos", cerró Centurión. Barracas Central, con 3 puntos, producto de un triunfo y una derrota, será local el lunes 13 ante Unión de Santa Fe, desde las 17, por la tercera fecha de la Liga Profesional (LPF)