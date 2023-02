La fuerte sentencia de Ameal por la clausura de La Bombonera a horas de Boca - Central Córdoba: "Hay algo raro..."

La bronca en Boca por la clausura preventiva de la Tribuna Superior Sur de La Bombonera no termina. Es que al durísimo comunicado que emitió el Xeneize este sábado ante la decisión de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos que dirige la fiscal Celsa Ramírez, se sumó la palabra de Jorge Amor Ameal, presidente del club.

Jorge Ameal, presidente de Boca, criticó la medida de clausurar una tribuna de La Bombonera.

En declaraciones a Radio 10, el titular de la institución sospechó del accionar del Ministerio Público Fiscal: "Durante nueve años jamás pasó nada, alguien metió la mano para que suceda. No es casual, y esto podría haber sido el lunes para que nos dé la posibilidad de defendernos. Pero está hecho con mala intención, se podría haber realizado de otra manera y mejor".

En ese sentido, Ameal apuntó al clima político en Boca, donde habrá elecciones este 2023: "No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero realmente sospecho de todo esto. Un día sábado nos clausuran para el domingo. Había mil formas para evitarlo. Si la intención era que tuviéramos cinco mil personas insultándolos, no van a tener resultados porque vamos a reubicarlos".

Respecto de la clausura de la tribuna, que se cerró preventivamente tras una investigación que surgió a partir de un video en redes sociales, Boca permitirá que los cinco mil hinchas que iban a ocupar ese sector ingresen a cualquiera de las otras populares.

El presidente del Xeneize recordó que antes del inicio de la Liga Profesional se hizo una prueba de la estructura de La Bombonera con buenos resultados en los informes: "Hace 15 días empezaron a hablar de las piletas y eso fue para cargar las tribunas y con el movimiento del agua simular la cantidad de gente que podía estar. Eso nos dio unas 2 mil personas por metros cuadrados, que es imposible, y que la estructura se encuentra en perfecto estado. Pero lo hicimos antes del partido, el informe lo tenemos, incluso lo firmó la empresa que lo hizo, pero acá hay algo raro".

Por otra parte, Ameal explicó: "En la medida que entra gente se van cerrando las puertas. El ingreso lo controla Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) y también está la Comisión del Estadio nuestra. Fue una medida que no correspondía y esto tiene que ver con la política del club, no nacional o de la Ciudad".

Finalmente, el titular de Boca se refirió a que puede haber maniobras contra el club por parte de otros sectores políticos de la institución: "Va a ser un año complejo, deben molestar los resultados. Ayer el Consejo arregló con un jugador espectacular que va a ser el futuro, que es (Valentín) Barco, y no salió en ningún lado. Pero es importante. Trajimos un nueve (por Miguel Merentiel) que viene a agrandar el plantel y de siete campeonatos logramos cinco. Pintamos La Bombonera, dijimos que de acá no nos vamos, reacomodamos pasillos, vestuarios, y creemos en la voluntad de nuestros socios".