La fuerte definición de Simeone sobre De Paul y un pedido a los hinchas del Atlético

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que Rodrigo de Paul es un futbolista "extraordinario", que cuando está en su línea de ahora "ve más que los demás y lee el juego de la mejor manera", y deseó que "tenga una comunión mejor" con la afición del Metropolitano, porque "eso sería bueno para todos".

"Es un jugador extraordinario. Ya lo ha demostrado en la Selección argentina. Creo que ha tenido momentos muy buenos en la primera temporada, al principio de lo que mostró el Mundial, en la temporada pasada cuando aparecieron esas dificultades en esos 14 partidos también tuvo mucha presencia de lo que le pasó al equipo y ahora está volviendo a jugar en esta línea", analizó.

El Cholo llenó de elogios a De Paul.

En la misma línea, agregó: "Y, cuando juega así, ve más que los demás, lee el juego de la mejor manera y obviamente espero que tenga una comunión mejor con nuestra gente, porque sería bueno para todos".

También habló de Nahuel Molina: "Me pone muy contento el presente de Molina. Ha sido muy criticado en el inicio. Suele pasar. Estamos en un club donde la exigencia es alta y donde no hay espacio al tiempo y hay que rendir. Y es el mejor camino que le pudo haber pasado en la primera etapa a él, donde no estuvo de la mejor manera", repasó.

"Fue al Mundial, hizo un Mundial extraordinario, sin ninguna duda uno de los mejores laterales del campeonato, seguro, y volvió con seguridad, con tranquilidad, con el mismo ritmo de ataque tiene, ha mejorado defensivamente... Me pone muy contento por él, porque se lo ha ganado todo desde el silencio, el trabajo y el querer", cerró.