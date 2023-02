Messi ganó el The Best y resumió su 2022 con una potente frase: “Después de tanto…”

¿Quién si no era él? Lionel Messi fue elegido mejor jugador del mundo en los The Best de la FIFA. Luego de la conquista de la Copa del Mundo y su tremenda actuación en Qatar 2022, la Pulga era número puesto para llevarse todos los galardones individuales. Así, el capitán de la Selección argentina sumó su segundo premio de este tipo, implementado desde que la casa madre del fútbol y France Football separaron sus reconocimientos en 2016.

"El mejor del mundo, campeón del mundo... Lionel Messi", dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Luego, fue turno de la palabra del 10, que se vio interrumpido rápidamente por un "¡vamos, Leo!" y cánticos de "dale campeón".

"Me hacen poner más nervioso de lo que estoy... Quiero agradecer a mis compañeros. Hoy estamos acá, Scaloni, el Dibu... estamos en representación de ellos, no estaríamos sin ellos acá. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto buscar, insistir. Es lo más hermoso que me pasó en la carrera, muy pocos lo pueden conseguir y yo, gracias a Dios, lo pude obtener", sentenció el capitán de la Selección argentina.

#TheBest FIFA Men's Player Award 2022 goes to Lionel Messi!

Por último, la Pulga se quiso despedir con un mensaje para su familia y a los hinchas argentinos: "Quiero agradecer a mi familia, a la gente argentina por vivir ese mes tan lindo y hermoso de la manera que lo hicieron, quedará para toda la vida", aseguró, antes de saludar a sus hijos que se quedaron en casa.