La sinceridad brutal deAlexis Mac Allister sobre su día a día tras ser campeón mundial: "Es la misma vida aburrida de..."

Alexis Mac Allister terminó siendo una de las piezas claves de la Selección argentina para la coronación en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista, que comenzó siendo suplente, se ganó un lugar, convirtió un gol y brindó una asistencia perfecta para el gol de Ángel Di María en la final ante Francia (considerado por muchos como uno de los mejores de la historia de la máxima cita mundialista).

En las últimas horas, desde Inglaterra, el mediocampista habló con el medio Daily Mail y entre los diversos temas que tocó, dejó una particular frase sobre su vida luego de ser campeón del mundo con la camiseta de la Albiceleste. “Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Es la misma vida”.

Alexis aseguró que Messi podría adaptarse fácilmente a la Premier League.

Aunque, Alexis sí reconoció que los fanáticos lo miran de otra manera: "Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida”.

Al ser consultado sobre si Lionel Messi podría jugar y adaptarse con facilidad en el torneo inglés, Mac Allister no dudó: “Si Messi jugara en la Premier League, sería el mejor, sin duda. ¿Sería demasiado duro para él? No me parece. Demostró que en el Mundial, el torneo más duro del mundo, demostró lo bueno que es y lo importante que era para la selección”.

Para finalizar, reveló que “ser parte de la Selección argentina en Qatar y pelear por entrar al equipo me ayudó a ser mejor jugador y mejor ser humano. Me enseñó a ayudar a mis compañeros. Antes, cuando no estaba jugando, era como ‘no me importa’. Pero ahora he cambiado de opinión y sé que todo lo que hacemos como jugadores es por el equipo. Cuando digo ‘como ser humano’, me refiero a eso”.