La sincera autocrítica de Demichelis tras la dura derrota de River: "Es un golpe para..."

Martín Demichelis no esquivó las preguntas y habló luego de la dura derrota que sufrió River ante Arsenal. El DT millonario reconoció que el equipo cometió muchos errores e hizo hincapié en una jugada que cambió el partido. También apuntó contra la defensa por dejar liberada la zona de "gol fácil" en el segundo tanto visitante y repitió que solamente queda trabajar para mejorar las falencias que le están haciendo perder valiosos puntos a un equipo que se quedó sin ideas en el tramo final del duelo.

"Ninguna derrota es bienvenida o esperada. Increíblemente el fútbol tiene estas cosas. Cuando hicimos las modificaciones, nos equivocamos, termina siendo la jugada del penal y nos fuimos del partido que hacíamos. Cometimos errores, errores de los que hay que aprender, hacer autocritica y seguir trabajando. Seguir sosteniendo la armonía como grupo, pedirle disculpas a la gente que sigue llenando el Monumental, alentando a los jugadores. Es un golpe para analizar y corregir", expresó.

Luego, se refirió a los errores puntuales en el fondo: "Considero que cualquier buen equipo necesita solidez, pero partir de la jugada desafortunada, cometimos errores. El momento más peligroso de Arsenal era cuando atacábamos nosotros. El segundo gol es una descoordinación, un error de la línea de cuatro. Tuvimos una jugada muy similar en el primer tiempo".

"Sale Leandro (González Pires), sale Robert (Rojas), dejando un pase fácil por afuera, y sale Díaz a cruzar de central izquierdo, liberando la zona de gol fácil. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Las derrotas duelen, mucho más cuando es acá, pero no nos tiene que sacar las miserias que trae un análisis después de haber perdido", continuó Demichelis.

Para cerrar, expresó: "Las penas en el fútbol se matan con autocrítica y también con entrenamientos. Me gustaría poder dominar muchísimo mejor los resultados y seguir generando peligro. Que el equipo pierda la pelota y que no haya sensación de peligro, eso hay que seguir trabajando. Cuando los cambios no funcionan, soy el responsable".