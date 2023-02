La preocupante lesión de una figura del PSG que enciende todas las alarmas

Presnel Kimpembe encendió todas las alarmas en Paris. Durante el partido ante Olympique de Marsella, salió de la cancha en camilla y con mucho dolor, luego de desplomarse en la cancha cuando intentó frustrar un ataque del rival. El futbolista de la Selección de Francia, al parecer, arrancó buscando cortar la jugada pero quedó tendido en el suelo.

Inmediatamente ingresó la asistencia médica y todos sus compañeros se acercaron para saber qué había pasado. Los rostros fueron cambiando con el correr de los minutos y se espera que el club emita un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Eso si, por lo visto, se trata de algo importante por lo que seguramente no podrá estar en la vuelta de los octavos de la Champions ante Bayern.

Kimpembe hace tiempo vienen sufriendo lesiones que no le permiten recuperar su nivel. De hecho, se perdió el Mundial de Qatar al no recuperarse de una molestia en el tendón de Aquiles. El propio futbolista fue quien lo anunció en sus redes sociales y expresó que tomaba la decisión ya no podía asegurar estar al "200%" de su rendimiento.

Esta baja no es una más para Christophe Galtier teniendo en cuenta que en ese sector es donde el PSG más ha sufrido en estos meses. Hoy, el DT había alineado una línea de tres, con Marquinhos y Sergio Ramos, buscando más solidez en ese sector pero el ensayo duró apenas 12 minutos.

El defensor se suma, entonces, a la lista de tocados de la que también es parte Neymar y Achraf Hakimi. El brasileño está trabajando a destajo para poder estar en Alemania pero es muy complicado que pueda recuperase a tiempo. Lo positivo, es que Lionel Messi y Kylian Mbappé parecen haber despertado.