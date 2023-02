Revelan por qué Riquelme no recibió a Palermo en su regreso a la Bombonera

El regreso de Martín Palermo a La Bombonera era uno de los momentos más esperados por los hinchas de Boca, después de años sin cruzarse con el máximo goleador de la historia del club. Llegó el merecido homenaje, con otras viejas glorias que hoy son parte de la dirigencia y repetidas ovaciones desde las tribunas del Templo. Pero claro, si había algo que los fanáticos xeneizes esperaban aún más que ver al Titán era la imagen del exdelantero al lado de Juan Román Riquelme, viejo socio dentro de la cancha.

Lamentablemente para los que soñaban con la foto entre dos de los máximos ídolos de la historia azul y oro, Riquelme no bajó a recibir al técnico de Platense, hecho que molestó a algunos, entristeció a otros, pero que tiene sus razones. Y, extraoficialmente, salieron a la luz los motivos que llevaron al vicepresidente de Boca a no mostrarse con Palermo, con quien nunca tuvo buena relación personal.

Román estuvo, como casi siempre, en su palco de La Bombonera, y no es habitual que baje al campo de juego. Según explicaron off the record en el club, la idea del vice xeneize era no robarle protagonismo al Titán al presentarse en la cancha por primera vez desde que asumió en su cargo.

Por otro lado, de manera más polémica, la explicación tendría que ver con la pelea de egos entre Riquelme y Palermo que existió desde sus épocas como jugadores, que sería más fuerte que la cordialidad que mantienen actualmente en público.

En las redes sociales, muchos hinchas hicieron referencia a esta situación y se preguntaron, algunos con reproche, por qué el vicepresidente no recibió al goleador en un momento tan importante. Varios apuntaron al ego del histórico 10 y se mostraron en desacuerdo con la decisión.

Riquelme, en el palco de La Bombonera, no recibió a Palermo.

La imagen de la vuelta de Palermo a La Bombonera fue con plaqueta y camiseta como obsequio, al lado de Mauricio "Chicho" Serna y Marcelo "Chelo" Delgado, también excompañeros del Titán pero que no tienen el peso de Riquelme en la historia de Boca.

Otro que pasó desapercibido en el regreso del Titán fue Jorge Amor Ameal, presidente del club, que tampoco recibió al histórico. Si bien no tenía un costado sentimental, sí fue un poco extraño desde lo protocolar. Sin embargo, la más emotiva, la que pretendían en las tribunas, no llegó a darse. La foto entre los ídolos, esperadísima por los fanáticos de Boca, quizás nunca se llegue a producir...