Messi reveló la arenga a sus compañeros en el entretiempo ante México: “Les dije que sabía que…”

Más allá de la lógica tensión de las fases finales, el partido mundialista de la Selección argentina con mayor nerviosismo fue ante México. Tras la derrota en el debut ante Arabia Saudita, otra caída provocaría la eliminación en apenas la primera semana de competencia; "Obviamente el cagazo de que no salga el partido como esperábamos estaba, no era fácil después de empezar perdiendo. Porque si no ganabas, ya empezabas a depender de otros. Y si perdíamos, ni hablar, ya estábamos sin chances. Pero ahí se demostró la fortaleza del grupo, lo que éramos nosotros como grupo", contó Lionel Messi. Para colmo, el primer tiempo de los de Lionel Scaloni no fue bueno, por lo que la gran figura tuvo que apelar a una arenga potente para salir con todo al complemento.

En diálogo con Olé, el capitán albiceleste reveló la charla que tuvo con sus compañeros tras irse 0-0 al entretiempo: "Me acuerdo de hablar con los chicos y de decirles que sabía que era difícil la situación en la que estábamos, pero que intentemos salir de eso. Olvidarnos de lo que estábamos jugando y que jugáramos como lo hacíamos siempre", recordó.

Luego, Messi siguió en ese viaje a ese 26 de noviembre donde todo era tensión hasta su golazo a falta de 25 minutos para el final: "Veníamos de 35 partidos sin perder, y sabíamos que, si hacíamos las cosas como lo veníamos haciendo, éramos superiores a México, aunque es una gran selección. Y era una prueba difícil por la manera de jugar de ellos también. Pero sabíamos que, de igual a igual, éramos superiores. Y que si jugábamos con la tranquilidad y paciencia que lo hacíamos de siempre íbamos a ganar.".

Por otra parte, la Pulga puntualizó sobre las dificultades que atravesó el equipo en ese encuentro: "Lo difícil era tener paciencia y la tranquilidad de no acelerarnos. De mover la pelota de un lado a otro, de esperar a que lleguen los espacios y no buscarlos, que iban a aparecer solos. Por momentos la ansiedad nos comía y hacíamos que jugáramos acelerados, nos hacía perder pelotas boludas, pero es normal por la clase de partidos", analizó.

Finalmente, el campeón del mundo afirmó que, a partir de ahí, la Scaloneta cambió la cara: "Después de ahí estaba muy confiado y tranquilo. Con Polonia hicimos un partido bárbaro ya, incluso cuando erré el penal seguimos jugando de la misma manera e incluso mejor. Empezamos a tener mucho más control del partido, posesiones largas, era ser lo que éramos nosotros antes de perder con Arabia. El haber perdido con Arabia fue una casualidad, tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo y si nos hubiéramos puesto 2-0, el partido hubiese sido totalmente diferente. Ellos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles y nos costó. Era un volver a la esencia nuestra", cerró.