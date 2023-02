Messi reveló el detrás de escena de su foto en la cama con la Copa del Mundo: "Mi pieza..."

Aunque ya volvió a la acción con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi sigue festejando la gloria máxima con la Selección argentina. En charla con Olé, el 10 reveló que mira muchísimos videos de la consagración en Qatar a través de las redes sociales: "Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante. Lo vivo más tranquilo y ya habiendo pasado un tiempo, me emociona aún más. Veo muchos videos que van apareciendo, es increíble", expresó.

Como no podía ser de otra forma, la Pulga es gran protagonista de la mayoría de los clips virales que circulan en Twitter. Sin embargo, pocos dieron la vuelta al mundo como la foto en la que está acostado, tomando mate y abrazando la Copa: "Llegamos de madrugada, dormimos muy poquito. Con el cambio de hora, dormimos poco. Mi pieza da a la de Rodrigo y Ota, que estaban del otro lado. Me habrán escuchado que fui al baño y prendí la tele. No sé por qué terminé con la Copa en la pieza. La tenía al lado mío. Apareció Rodrigo y ahí sacó la foto", expresó.

Además, elogió a su compañero y amigo de la Selección argentina: "De Paul es una persona muy importante para el grupo, desde lo futbolístico y lo humano. Hace distendidos los momentos difíciles. A la hora del trabajo y seriedad es el primero en ofrecer el máximo".

