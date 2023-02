La tajante decisión de Gago con Matías Rojas, quien aún no renovó con Racing: "Está en…"

A diferencia de la polémica que se está generando en San Lorenzo sobre el futuro de Federico Gattoni, en Racing ocurre todo lo contrario. Matías Rojas finaliza su contrato en junio de este año, hasta el momento no firmó la renovación, pero esta situación no altera la paz de Fernando Gago quien habló el respecto siendo muy claro sobre su postura.

"Sobre Matías no me preocupa para nada. Confío 100 porciento en él. Hasta junio es jugador del club y está en un muy buen momento tanto futbolístico como de persona. Está en consideración al igual que Nico Oroz, que también se le vence. Yo formo el plantel hasta el día que tienen contrato. Eso no me interesa", expresó sin vueltas el entrenador.

Luego, agregó: "Con respecto al plantel, estoy conforme con los jugadores que tenemos. Creemos que Gabriel Rojas (nuevo refuerzo) estará disponible desde mañana para entrenar. Es muy difícil hablar de traer jugadores que decimos que los vamos a buscar y te piden mucho dinero. Tratamos se buscar las mejores opciones. Algunas se dieron y otras no se van a dar".

El próximo fin de semana, Racing visitará a Argentinos Juniors y este jueves Johan Carbonero encendió alarmas. "Con Johan veremos mañana si puede entrar en consideración para jugar. Creo que va a estar ahí, pero creo que va a poder jugar", dijo el DT sobre el delantero que es una pieza clave para Gago, vital de tres cuartos de cancha para adelante.

También tuvo tiempo para referirse a la actual de Paolo Guerrero: "Por Paolo no sabemos cuando va a estar. Trataré de que esté lo más rápido posible". El duelo entre la Academia y el Bicho se jugará el sábado a las 21.30 en La Paternal.