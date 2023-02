La sentencia de Messi sobre su presencia en el Mundial 2026: "Me voy a..."

A más de un mes de la consagración, los festejos por la Copa del Mundo siguen y seguirán por mucho tiempo más. No obstante, los argentinos están muy pendientes de lo que será el futuro de Lionel Scaloni, quien debe firmar su continuidad como DT, y principalmente de Lionel Messi. En esta linea, el capitán de la Selección campeona volvió a referirse a la posibilidad de jugar el Mundial 2026.

Desde París, Olé entrevistó al mejor jugador del mundo y le plantearon la gran incógnita sobre su futuro. "Bueno Leo, vas por más...", le preguntaron los periodistas, a lo que Messi respondió: "Je, no hay más, no hay más ja, ja...", en una frase que recordó al gesto que le hizo a su familia luego de que Gonzalo Montiel convirtiera el penal decisivo en Qatar.

Ante esa respuesta, los entrevistadores le nombraron la Champions League y la Copa América 2024 como los próximos objetivos en su horizonte: "Ah sí, sí sí, siempre por más", repuso el 10, quien buscará su quinta Orejona personal y la primera con el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, la Pulga puso paños fríos a la ilusión de Argentina de verlo nuevamente en un Mundial: "No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene, depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas."

Luego, los periodistas le transmitieron la ilusión de todo un país de volver a verlo en una cita mundialista. Messi, aunque tímidamente, acotó que seguirá en la Selección argentina: "Un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar de esto, hay que disfrutar esto", aseguró.

En 2026, Messi tendrá 39 años y sería el sexto Mundial de su carrera, una marca que nunca nadie logró. Si sigue con su característica hambre de romper récords y hacer historia, la Selección argentina lo recibirá con los brazos abiertos.