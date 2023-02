La reacción de Messi a la histórica transferencia de Enzo Pérez al Chelsea

Enzo Fernández, figura de la Selección argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, posó con la camiseta de su nuevo equipo, el Chelsea de la Premier League inglesa, y comentó que está "contento y emocionado" por unirse a su nuevo club, al que calificó como el "orgullo de Londres". Además, el volante posteó una foto en su cuenta de Instagram algo que provocó la reacción de varios compañeros de la Scaloneta, entre ellos, Lionel Messi.

A su manera, likeando la foto, el capitán del combinado albiceleste "aprobó" el fichaje del ex River. "A dream come true! ??Let's go, @chelseafc", escribió el volante junto a la foto con la camiseta número 5. "Sueño cumplido. Vamos Chelsea", es la traducción del posteo, que acumula más de un millón y medio de likes.

Chelsea recibió al futbolista nacido en el partido bonaerense de San Martín con posteos en sus redes sociales que resaltaban que tiene "la sonrisa de Gardel" junto a las primeras imágenes con la camiseta con el dorsal número '5' que lucirá en el equipo londinense.

Part of our Pride. uD83DuDD35 pic.twitter.com/72dxuj1ezI — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 2, 2023

Enzo se sumó al plantel del equipo que dirige Graham Potter y seguramente presenciará el partido que Chelsea jugará este viernes como local ante Fulham por la fecha 22 de la Premier League. El campeón del mundo surgió de River Plate y luego de un destacado paso a préstamo por Defensa y Justicia regresó al club de Núñez, que lo vendió al Benfica en julio del año pasado.

Enzo Fernández tuvo una actuación descollante en el Mundial que le valió ser elegido como la "figura joven", una distinción que recibió en la ceremonia de premiación posterior a la final ante Francia en la que Argentina levantó el trofeo.