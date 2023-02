La potente frase de Messi sobre cómo jugó Argentina la final del Mundial: "Hicimos un..."

El partido ante Francia terminó siendo un sufrimiento sin igual, pero la Selección argentina dio un auténtico recital durante 80 minutos en la final del Mundial de Qatar 2022. El nivel del equipo de Lionel Scaloni fue tal que ni Lionel Messi recuerda una actuación semejante.

En charla con Olé, el capitán campeón del mundo aseguró que nunca había visto una performance de ese nivel en un escenario como la final de la Copa del Mundo: "Bueno, de Selección no me acuerdo la verdad, creo que hicimos un partido bárbaro. Que no es el primero que hacemos de esa manera, pero al ser una final de Copa del Mundo y contra Francia, hace que sea mucho más importante. Pero no es algo que nos sorprende porque sabíamos que éramos capaces de eso y lo habíamos hecho en otros partidos. En muchos habíamos jugado de esa manera, pero no tuvo la trascendencia de una final del mundo", expresó.

Luego, Messi recordó sus sensaciones cuando Dibu Martínez hizo la atajada histórica frente a Kolo Muani en el minuto 123: "La verdad, que fue tan rápido todo que en ese momento no lo viví como realmente fue, porque enseguida salió la contra nuestra que termina con el cabezazo de Lautaro. Sufrí más después viendo los videos que en ese momento, fue una jugada tan rápida que salió de la nada, de un pelotazo, una peinada... no sé... Y bueno, tan rápido que no me dio tiempo de sufrirlo. Después, cuando la ves, te das cuenta de esa jugada".

Por otra parte, el 10 habló del apoyo casi unánime que recibió alrededor del mundo: "Sinceramente no sé cuál es la razón. Pensando un poco en por qué puede ser, creo que porque la gente vio todo lo que peleé para intentar conseguir ese objetivo, creo que a mucha gente le parecía injusto lo que había vivido yo con la Selección Argentina. No a nivel de resultados sino a nivel de mucho reclamo, de mucho periodista matándome feo; y creo que la gente que me quiere y me quiere ver bien, disfrutó siempre de lo que intenté dar. Que gracias a Dios es mucha, creo que un poco iba por ahí también. El que se me dé y que termine todo y dar vuelta lo que había pasado".

Noticia en construcción