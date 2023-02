La picante sentencia del entrenador de Djokovic sobre su competencia con Nadal y Federer: "Me miraban extrañados cuando dije..."

Novak Djokovic consiguió su 22° título de Grand Slam con la victoria en el Australian Open 2023. A los 35 años, el serbio es una máquina que pelea contra cualquiera y que compite en todo lo que disputa. Goran Ivanisevic, histórico tenista croata y entrenador de Nole, es una de las piezas más importantes del equipo que lo acompaña, y recuerda una picante sentencia que hizo hace años y que generó polémica, en referencia a Roger Federer y Rafael Nadal.

El entrenador de Djokovic contó que hace casi una década aseguró que el serbio y Nadal superarían a Federer.

En declaraciones a la ATP después del Australian Open, Ivanisevic habló de la rivalidad entre Nadal y Djokovic y afirmó: “Hace ocho o nueve años dije que Nadal y Djokovic superarían a Federer. La gente me miraba extrañada, pero ahora ya están los dos empatados a 22".

"Son dos competidores increíbles y dos tenistas impresionantes. Es brutal lo que han hecho por este deporte. Deseo que ambos sigan en plena forma y, si siguen, la batalla está servida con ellos y los jóvenes que quieren recortar distancias. Pero mientras sigan Nadal y Djokovic, ellos van a ser quienes tengan la última palabra”, aseguró el entrenador croata.

Por otra parte, Ivanisevic destacó que Nole y el español se mantienen como los grandes favoritos para los torneos más importantes, y opinó que Rafa será nuevamente el candidato a quedarse con Roland Garros: “Es bueno para el tenis que haya chicos jóvenes como Stefanos Tsitsipas o Carlos Alcaraz, pero todavía tenemos a Nadal y Djokovic peleando. El Open de Australia es el hogar de Djokovic y ahora iremos a Roland Garros, la casa de Nadal, en este partido de balonmano que va 22-22".

"Hay muchos jóvenes que vienen fuertes como Alcaraz, que es increíble. Pero si Rafa Nadal salta a la pista en Roland Garros, para mí sigue siendo el favorito para ganar el torneo”, amplió el técnico de Djokovic.

Además, Ivanisevic recordó que Nole se llevó el título con una importante lesión, un desgarro en el muslo, y comentó: “Estoy de acuerdo con lo que dijo Djokovic. Sin duda es su título más especial, no solo por lo ocurrido el año pasado, si no por lo vivido en las últimas tres semanas. Fueron muy duras. Pensé que lo había visto todo en 2021 cuando ganó aquí con una rotura abdominal, pero esto ha sido increíble. Que cada día haya jugado mejor es impresionante. Es un hombre increíble. Sé que es muy pasional sobre la pista. Y cómo ha ganado este torneo. Hubo momentos de buen tenis y de mal tenis, pero no importa, porque ya ha ganado su décimo Australian Open”.