La particular opinión de Palermo sobre Ibarra DT de Boca: "Hugo es como..."

Martín Palermo es uno de los ídolos más grandes de la historia de Boca. Hoy en Platense como entrenador, habla del Calamar pero nunca deja de referirse al Xeneize. Esta vez, para comentar sobre uno de sus excompañeros como jugador, quien es hoy el técnico azul y oro. Se trata de Hugo Ibarra, por supuesto, a quien el goleador histórico elogió de manera particular.

Consultado sobre el Xeneize y puntualmente sobre Ibarra, Palermo explicó: "Hugo es como era como jugador. No te mostraba si estaba enojado o alegre. Siempre fue igual, muy profesional. Hoy lo ven en forma y parece que puede ser tranquilamente el cuatro de Boca".

"Fue así siempre, con esa personalidad, callado. Ahí es donde se ve que esa personalidad la mantiene como entrenador. Tiene esa espalda por la trayectoria, es un jugador con historia dentro del club y logrará ese respeto dentro del plantel. Es lo que demuestra desde que asumió a dirigir el primer equipo y hoy lo sigue manteniendo", indicó el técnico de Platense.

En ese sentido, Palermo opinó que hay una identidad en los exjugadores que compartieron plantel con Carlos Bianchi como DT y que eso se nota en los entrenadores que dirigieron y dirigen al equipo: "Hay un perfil en Boca de similitudes de conducción, de manejo con el grupo. Debe ser similar desde Diego Cagna, el Vasco (Roberto) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto), Hugo hoy, Seba Battaglia".

"El perfil nos identifica con etapas en las que Carlos nos lideró. Él y el Coco Basile, estuvimos en esas dos etapas, son dos técnicos que marcaron un estilo, una tendencia de protagonismo y liderazgo. La mayoría fueron campeones y ganaron muchos títulos. Eso identifica. Es el perfil de entrenador que tiene Boca. No hay que buscarle lo sofisticado. El saber manejar el grupo, sacar el potencial de cada uno con una idea te lleva a lograr cosas importantes porque la diferencia ahí la hacen los jugadores", analizó el Titán.

Por otra parte, Palermo reconoció que buscó a Esteban Rolón para sumarlo a Platense desde Boca, pero que el futbolista se comunicó con él y descartó la posibilidad: "Hablé y me dijo que no, que la posibilidad era la de Newell's. Es bueno saberlo por parte de un jugador. Cuando un jugador me demuestra eso, soy el primero en decirle gracias. No contamos con vos y no te vamos a obligar a ir a un lugar donde no querés estar".